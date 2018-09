Sassari. Tante risate con "Xanax. Un uomo, una donna, un'ascensore"

Mentre ad Alghero a Lo Teatrì, la commedia è fissata per venerdì 14 settembre ore 21:00, in Via Manzoni 85. Ingresso ad offerta libera e consapevole. Prenotazione obbligatoria al 3498024059

















Un venerdì sera, all’uscita dal lavoro, Daniele e Laura, due colleghi che si conoscono a malapena, si ritrovano intrappolati in ascensore. I protagonisti vivranno dei momenti intensi, passando dall’euforia alla disperazione, detestandosi, per poi avvicinarsi, inconsapevoli di diventare, pian piano, fondamentali l’uno per l’altra. “XANAX – Un uomo, una donna, un ascensore”, commedia brillante e schizofrenica di Angelo Longoni che ritorna in un doppio appuntamento a Sassari e Alghero.Una fantastica e misurata commedia che coinvolgerà lo spettatore, tenendolo col fiato sospeso fino alla fine, e portandolo a riflettere sulla difficile, intricata e controversa condizione dei rapporti umani.Un testo nuovo di uno dei più brillanti autori della drammaturgia italiana: una autentica escalation di risate e situazioni claustrofobiche all’interno delle quali i due personaggi vivono, interagiscono, si svelano e si riconoscono, creando un inevitabile ed indissolubile legame con gli spettatori. L'appuntamento è a Sassari, in via Roma 105 Mercoledì 12 settembre ore 20:30. I posti sono a numero limitato, con un contributo di 16 € peril buffet e consumazione. Prenotazioni aperte al 392-7016398Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/466348193885648/