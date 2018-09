Allievi e Giovanissimi Torres al 1° Memorial Roberto Dore a Nuoro

Parte oggi e proseguirà fino domenica 9 settembre il 1° Memorial Roberto Dore, valido per le qualificazioni nazionali “Premier Cup. Un torneo voluto fortemente dalla Società Puri e Forti di Nuoro, dedicato a Roberto, calciatore appena sedicenne scomparso nell’ottobre scorso a causa di una malattia implacabile.



Un appuntamento che non sarà solo sport, con 12 società partecipanti nelle diverse categorie, dai Pulcini agli Allievi, ma che prevede anche momenti di convivialità e il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Ospedale San Francesco di Nuoro.



La Torres sarà presente con le sue formazioni Giovanissimi di mister Casu e Allievi di mister Ribichesu.



“Siamo ben lieti di partecipare – le parole del coordinatore Luca Cabras – e per noi sarà soprattutto un modo per fare la nostra parte in un torneo che ha uno scopo così meritorio. Stiamo lavorando bene e certamente si tratta dei primi impegni ufficiali per i nostri ragazzi e come test importanti li intendiamo. Al di là dei risultati ci fa piacere aver ricevuto questo invito e faremo di tutto per onorare l’impegno sotto ogni aspetto”.



Le gare per i rossoblù inizieranno domani, sabato 8 settembre, al campo sportivo “La solitudine” di Nuoro, con la categoria Giovanissimi, impegnata nel girone di qualificazione con Sigma Cagliari (ore 10:40) e Mercede Alghero (ore 14:50).



Domenica sarà la volta degli Allievi in campo in un quadrangolare contro Puri e Forti, Atletico Nuoro e Simba Palmas Arborea (prima gara in programma alle ore 11:30). Nel pomeriggio le finali 3° e 4° posto (ore 15:30) e finalissima alle 16:45.