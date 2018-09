Nuovi lavori sulla 131

di SSN

Per lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 131 ‘Carlo Felice’, previsti nell’ambito dell’Accordo Quadro #bastabuche, saranno attive limitazioni alla circolazioni in entrambi i sensi di marcia, in provincia di Oristano.

I comuni interessati dalle limitazioni sono: Abbasanta, Birori, Bosa, Ghilarza, Macomer, Nurachi, Oristano Paulilatino e Riola Sardo.

Il provvedimento, valido per entrambe le carreggiate, prevede la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso tra il km 82,000 e il km 92,000 e tra il km 114,000 e il km 142,000. Le limitazioni saranno in vigore fino al 31 ottobre 2018.