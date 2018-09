Weekend di canestri "europei" per la Dinamo a Olbia

di SSN

Questo weekend il grande basket internazionale fa tappa a Olbia con il quadrangolare che sabato 8, e domenica 9 settembre, vedrà sfidarsi sul campo del PalAltogusto la Dinamo Banco di Sardegna, la formazione monegasca dell’As Monaco, il Darussafaka Dogus, vincitrice dell’Eurocup 2018, e l’Efes Istanbul, top club turco.



Per il tecnico Enzo Esposito:" Il torneo che giocheremo ha squadre di primissima fascia, giocatori nazionali, giocatori Nba, si alza ancora di più la qualità degli sfidanti rispetto allo scorso torneo e per noi non può che essere uno stimolo".



Si parte oggi, sabato 8 settembre, con la prima semifinale in agenda alle 18 tra Efes Istanbul e Monaco; sassaresi in campo alle 20.30 nella sfida contro il Darussafaka. Domenica sarà assegnato il trofeo: alle 18 finale 3°-4°posto mentre finalissima fissata alle 20,30.