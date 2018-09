Sì della giunta regionale alla nuova strada per l'aeroporto di Alghero

di SSN

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini, ha espresso parere favorevole alla localizzazione della nuova strada statale 291 della Nurra con riferimento ai lavori del primo lotto (Alghero-Olmedo/Bivio Cantoniera di Rudas) e al quarto lotto (Bretella aeroporto di Fertilia).



L’assessore ricorda che “nel Programma delle infrastrutture strategiche, è inserito il progetto denominato Piastra logistica Euro Mediterranea della Sardegna, che ricomprende, tra l’altro, la programmazione di importanti investimenti destinati appunto alla nuova strada statale che collega i poli di Sassari e Alghero”.

La Regione ha convocato nelle scorse settimane il Comune di Alghero e la Provincia di Sassari, per la condivisione del tracciato. L’investimento complessivo ammonta a 125 milioni di euro collegati al decreto “Sblocca Italia”, al Fondo di Sviluppo e Coesione e al Contratto di programma adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Anas.



L’esecutivo ha inoltre rinnovato il suo parere favorevole alla localizzazione dell’intervento di rilievo strategico per la strada statale 125/133 bis Olbia-Arzachena-Palau dopo le positive valutazioni espresse dalle amministrazioni comunali. I finanziamenti attualmente disponibili per l’opera ammontano a 207 milioni di euro tra risorse regionali e fondi del Contratto di programma Anas.