Sassari. Tonfo sordo in via Roma, un grosso ramo di palma cade su una vettura parcheggiata

Una tranquilla domenica assolata di Sassari come tante. In via Roma iniziano a circolare i primi abitudinari del caffè in centro. Ad un certo punto, un rumore sordo attira l'attenzione dei passanti e di chi sorseggiava il caffè. Un grosso ramo di una palma, si è letteralmente spezzato cadendo sopra una macchina. La vettura era parcheggiata proprio sotto il tronco dell'arbusto. La fortuna è che dentro la macchina o nelle immediate vicinanze non c'era nessuno. Certo è che fa sempre un certo effetto pensare che a causa della disattenzione o dell'incuria, possono succedere, nella migliore delle ipotesi, "incidenti" come questo. La palma, come si vede dall'immagine è letteralmente mangiata dal punteruolo rosso, come tante altre purtroppo. Ed è normale che un fusto morto prima o poi si secchi e che i rami possono cadere.