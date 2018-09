Stagione di sport al Canopoleno. Nuoto e fitness, corsi speciali e motivazionali

Riparte la stagione sportiva 2018/2019 al Canopoleno. I corsi di nuoto sono aperti a tutti e si suddividono in diverse categorie: il nuoto dedicato alle gestanti, neonatale, sincronizzato, nuoto master, nuoto libero, palla nuoto adulti, apnea e agonistica. In merito all'apena, sono aperte le iscrizioni per il corso di istruttore e per gli allenamenti dei principianti. Sono aperti anche i corsi di acqua fitness. E' stato organizzato un corso molto interessante mirato a coinvolgere i bambini autistici, aiutandoli ad usare l'acqua come mezzo emozionale di libertà. Anche la palestra attrezzata è parta a tutti, bambini e adulti. Chi si iscrive entro oggi può godere dell'iscrizione gratuita, pagando i primi due mesi. L'agevolazione è valida sia per la piscina che per la palestra.