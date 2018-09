Bando periferie Sassari, Alivesi sulla proroga: "Quali le contro misure del sindaco Sanna?

Riportiamo una nota stampa a firma del consigliere Manuel Alivesi in merito al bando periferie urbane:







Sulla base di tali affermazioni chiediamo al Sindaco Sanna, con apposita interpellanza urgente depositata in data odierna, di comunicare tempestivamente al Consiglio quale sia lo stato dell’arte di tali risorse e soprattutto di comunicare al Consiglio quali siano concretamente gli impegni gia raggiunti e quelli giuridicamente vincolanti gia adottati al fine di poter dimostrare che dalla proroga del bando e dalla mancata erogazione delle risorse deriverebbe un danno oggettivo e non evitabile per la nostra Città e per la Comunità intera. Insomma, chiediamo di sapere se Nicola Sanna e la sua Giunta ha fatto, come dice il Presidente dell’ANCI Decaro, i “compiti a casa”.