Sassari. On line su Dinamo Tv il video identitario della Dinamo Banco di Sardegna

Ideato dall’ufficio marketing e comunicazione del club di via Nenni, con la regia di Alessandro Fanari, Ca semus prus de unu giogu è il racconto attraverso immagini, parole, emozioni e significati dell’essenza e della filosofia Dinamo. A dare voce agli immortali versi di Grazia Deledda, Geppi Cucciari, amica speciale e madrina del club, e Roberto Fara, attore e doppiatore sassarese.

















Immagini che raccontano un’isola viva, che lavora, che vive nell’equilibrio tra tradizione e modernità, che si nutre di passione. Una musica che adatta e rende attuali suoni tradizionali dell’isola, che accompagna il racconto ritmico di una Sardegna inedita e della sua gente. Le parole di Grazia Deledda, tradotte in sardo e inglese, a decifrare un’identità e un senso di appartenenza che trova voce attraverso le emozioni.La Dinamo Banco di Sardegna presenta Ca semus prus de unu giogu, video interamente made in Sardinia, che racconta la passione e la forte matrice identitaria del mondo biancoblu. Un mondo attraversato dalla passione di un’isola intera per i giganti della palla a spicchi e per le imprese di un club con oltre mezzo secolo di storia, un sottile e resistente filo che unisce la Sardegna nel segno dell’amore per il basket. Partendo da Sassari, passando per Bosa, Nuoro, Oristano, Cagliari.