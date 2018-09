Crollano le imprese dell'autoriparazione. Sassari in controtendenza, +1,1

sull’ambiente”.









Ancora luci e ombre per il settore dell’autoriparazione dellaSardegna, che cura e manutiene oltre 1 milione di autoveicoli civiliin tutta l’isola e che offre lavoro a quasi 8.200 addetti, alle presecon mali cronici come abusivismo e concorrenza sleale.Le luci sono per la crescita (+0,1%), a sorpresa, dell’intero compartoche nei numeri totali passa dalle 3.030 imprese del 2017 alle 3.034del 2018. Le ombre, al contrario, si registrano nel comparto artigianoche, con un crollo dell’1,5%, passa dalle 2.492 dello scorso anno alle2.455 di questo. Da ricordare che nell’isola, le imprese artigianedell’autoriparazione rappresentano l’80,9% di tutte le realtà che sioccupano delle quattro, due e più ruote.L’analisi su questo comparto regionale impegnato nella riparazionedelle carrozzerie, della meccanica, delle ruote, degli impiantielettrici, dell’alimentazione ma anche nell’autolavaggio e delle altreattività di manutenzione, è stata effettuata dall’Osservatorio per lePMI di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte Istat eUnionCamere-Infocamere, comparando i dati del 2017-2018.Scendendo nei dettagli dell’analisi, segnali non positivi arrivano daltotale dalle imprese che operano sulle “riparazioni di carrozzerie diautoveicoli”, passate in un anno da 713 a 703 (-1,4%); situazione piùgrave la si registra tra quelle artigiane (-2,6% tra il 2017 e il2018), passate da 587 a 572 in 12 mesi.A livello territoriale le imprese dell’autoriparazione crescono aSassari (+1,1% nel totale e nell’artigianato +0,1%) e reggono a Nuoro(0% nel totale e -0,2% dell’artigianato). Al contrario crollano aCagliari (-0,4% nel totale e -2,2% nell’artigianato) e a Oristano(-0,8% totale e -7,1% dell’artigianato).Un comparto che, quello dell’autoriparazione sarda, con una dimensionemedia di 2,7 addetti per azienda, offre lavoro a circa 8.200 persone.Sul settore continua a incidere, negativamente, anche la persistentesituazione economica congiunturale e mancanza di liquidità dellefamiglie. Infatti, i sardi fiaccati dalla crisi decidono dirisparmiare sulla manutenzione della propria auto esponendo così ilveicolo, e loro stessi, a gravi rischi per la sicurezza.“I dati negativi delle piccole imprese - afferma Giuseppe Pireddu,autoriparatore e Presidente di Confartigianato Nuoro-Ogliastra – cidicono come l’economia regolare del settore, purtroppo, soffra ancoratantissimo”. “Al contrario, ogni giorno le Autorità prepostecontinuano a scoprire attività illecite di autoriparazione – continuaPireddu – in tanti, ormai, chiudono la propria impresa per operare innero, abusivamente e facendo concorrenza sleale a tutti gliimprenditori che, pur di non chiudere e di non mandare a casa ilpersonale, limano all’osso i listini, erodendo anche la parte diguadagno”. “Su questa “piaga” – sottolinea - da parecchi anni portiamoavanti pubbliche battaglie invitando colleghi artigiani e cittadini afare fronte comune per combatterla. I danni che questa provoca nonsono solo economici ma anche sociali e alimentano un mercato fuoridalle regole e assolutamente fuori controllo”.Per Confartigianato Imprese Sardegna, prima di tutto, è necessarioricordare alle aziende quali siano le norme da rispettare, coninformazioni e formazione e, successivamente, effettuare controllitecnici a tappeto per la verifica del rispetto delle regole conl’obiettivo di colpire gli abusivi. Tutto ciò unito a un appello ainegozi di autoforniture affinché pongano maggiore attenzione nellavendita dei prodotti destinati alla sicurezza dei mezzi, soprattuttoquando non vengono venduti alle imprese del settore.Ma quali sono le cause che hanno portato all’abusivismo incontrollato?La crisi economica ha generato un mercato parallelo alimentato spessoda ex dipendenti di aziende che hanno chiuso o ridimensionato ilpersonale ma anche da attività in nero rese possibili soprattutto perla facilità con la quale si possono reperire i mezzi di ricambio, sianei negozi di autoforniture che tramite internet.Inoltre, gli artigiani regolari devono rispettare regole precise chetutelano consumatori e cittadini, come quelle per lo smaltimento degliolii, dei liquidi, delle batterie, del materiale sostituito. Chilavora in nero, come e dove smaltisce?“Un’azienda del settore delle autoriparazioni – continua il PresidentePireddu – spende mediamente 1.000 euro all’anno per lo smaltimento, magarantisce un percorso trasparente. Non è un problema piccolo, che icittadini per primi dovrebbero comprendere: vale la pena risparmiarequalche decina di euro e ritrovarsi centinaia di piccole discaricheabusive sparse sul territorio”?Ma la crisi si combatte anche con idee concrete per sostenere il settore.Pireddu annuncia che “al Governo proporremo un emendamento alla Leggedi Bilancio attraverso il quale gli utenti potranno detrarre sia ilcosto dei tagliandi di manutenzione programmati, sia le riparazioni dimeccanica e carrozzeria di una certa entità”. “Se venisse accettata –conclude - costituirebbe un importante incentivo all’economia delcomparto e garantirebbe il mantenimento dell’efficienza del parcoauto, con evidenti, conseguenti vantaggi sulla sicurezza stradale e