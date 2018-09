Acid Punk Royale Festival, la musica tecno più ascoltata nel mondo arriva in Sardegna

Domenica 16 settembre, L’Area Lounge ospitera’ il Live Band Stage nel quale si esibiranno vari gruppi musicali provenienti dal UK (China Shop Bull) (Doghouse) (Disgraceful) col support di gruppi Sardi (Punkillonis) (Nanni Groove Experience) (FunCoolers) e tanti altri.





www.boxofficesardegna.it acidpunkroyale@gmail.com







Nei link sottoindicati troverete tutte le informazioni utili:

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCr6jVwH5gvi-X-ovP9QaTCg













Sardegna epicentro della Techno Music Mondiale nel weekend. Son ben oltre 50 gli Artisti Internazionali che si esibiranno questo weekend al Festival ‘Acid Punk Royale’ all’Opera’ Beach Arena di Quartu Sant’Elena. Dal Giappone al Brasile, dalla Francia alla Colombia, dal United Kingdom alla Spagna, dal Belgio alla Svizzera, dall’Irlanda alla Polonia I maggiori esponenti, produttori e DJ’s del vero e proprio genere Techno daranno vita ad un evento unico e imperdibile.Per tre giorni successivi, dal Venerdi alla Domenica, dalle 5pm alle 5am, i più grandi nomi nel settore, vere e proprie leggende come Chris Liberator & Aaron Liberator (StayUpForever) D.A.V.E. the Drummer (Hydraulix) Lawrie Immersion (Routemaster) Sterling Moss (Rebeltek) Jah Scoop (RAW) Birinight (Planet Techno) Benji303 (303 Alliance) Zyco (Acid Resistance) per citarne alcuni, si alterneranno su due stage più unici che rari, per un' esperienza musicale irripetibile e indimenticabile.E possibile acquistare sia il biglietto per tutto il weekend (valido per I 3 giorni) sia che per ogni singolo giorno.soundcloud: https://soundcloud.com/user-32097060 mixcloud: https://www.mixcloud.com/ACID_PUNK_ROYALE/