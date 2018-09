Terribile schianto sulla strada per Platamona, muore una donna nel giorno del suo compleanno

Il destino l'ha aspettata sulla strada che da Ottava arriva a Platamona. Uno schianto terribile su un albero, poi la macchina ha preso fuoco. Fortunatamente qualcuno che era nei paraggi è riuscito a liberare i due occupanti della macchina. Una coppia di Sassari , ultrasettantenni, che andavano a Paltamona a festeggiare il compleanno di lei, Giuseppa. Una festa che si è trasformata in tragedia, perchè dopo l'incidente, quando aparentemente tutto sembrava essere finito per il meglio, Giuseppa si aggrava. L'anziana insieme al marito erano stati trasportati al Santissima Annunziata per gli accertamenti, ma dopo poche ore la donna è morta per "conseguenze post incidente". Il trauma le è stato fatale. Una coppia di una vita, è stata spezzata dal destino: Giuseppa ha perso la vita e il marito ha perso il suo motivo di vita.