Sassari. Al centro storico l'acqua non è adatta al consumo umano diretto

A seguito dei controlli compiuti dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio lgiene degli alimenti e della Nutrizione dell'Ats Sardegna l'acqua al Centro storico, in via XXV aprile, via Saffi, corso Vico e piazza Stazione è stata dichiarata non idonea al consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata per tutti gli usi igienici. Lo si legge nell'ordinanza firmata oggi dal sindaco Nicola Sanna che rimarrà in vigore fino alla verifica di conformità per il parametro di torbidità.