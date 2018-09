Sentenza storica per internet: chi scrive su tripadvisor recensioni false è un truffatore

Carcere per i truffatori di recensioni. TripAdvisor annuncia una sentenza legale storica nella lotta contro le frodi sulle recensioni a pagamento. Accolta favorevolmente anche in Italia la collaborazione con le autorità competenti.Brad Young, VP, Associate General Counsel di TripAdvisor, ha dichiarato: “Crediamo che si tratti di una sentenza storica per internet. Scrivere recensioni false ha sempre rappresentato una violazione della legge ma questa è la prima volta che, come risultato, il truffatore è stato mandato in prigione”. "Investiamo molto nella prevenzione delle frodi e siamo efficaci nell’individuarle: dal 2015 abbiamo bloccato le attività di più di 60 aziende di recensioni a pagamento nel mondo. Ma non possiamo fare tutto da soli ed è per questo che desideriamo collaborare con le autorità competenti e le forze dell’ordine per supportare i loro procedimenti penali”.“Le recensioni online rivestono un ruolo fondamentale nel turismo e nelle decisioni di acquisto dei consumatori ma è importante che tutti seguano le regole” ha commentato Mr Pascal Lamy, Chairman, World Committee on Tourism Ethics, UNWTO. “Le recensioni false violano chiaramente le linee guida del World Committee on Tourism Ethics, che abbiamo pubblicato l’anno scorso per indirizzare a un uso responsabile dei punteggi e delle recensioni sulle piattaforme digitali. Le raccomandazioni sono state sviluppate in collaborazione con TripAdvisor, Minube e Yelp e sappiamo che la cooperazione con l’industria ha un ruolo importante nell’individuazione di frodi sulle recensioni”.La community di viaggio globale è un alleato fondamentale nella lotta contro le truffe sulle recensioni a pagamento e le prove condivise dai proprietari di strutture contattati da queste aziende di recensioni a pagamento sono di particolare valore. Chiunque venga approcciato o contattato da aziende o individui che offrono false recensioni non deve instaurare nessun rapporto con loro ma condividere invece le informazioni direttamente con TripAdvisor scrivendo a paidreviews@tripadvisor.com. Tutte le segnalazioni inviate al nostro team di Integrità dei Contenuti saranno investigate e ogni singola informazione, non importa quanto piccola sia, può aiutare.TripAdvisor ha recentemente lanciato una nuova risorsa online di informazioni dove scoprire di più su come l’azienda modera le recensioni e protegge i suoi contenuti. Nuovi articoli verranno aggiunti regolarmente per coprire diversi argomenti, ad esempio, come TripAdvisor modera le recensioni o determina se una recensione non è imparziale. Il sito inoltre contiene una serie di articoli sul “dietro le quinte” che spiegano il lavoro fondamentale dei nostri investigatori di truffe sulle recensioni, con l’aggiunta regolare di nuove case-study di indagini.