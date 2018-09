Aggressione a sfondo razziale a Sassari, la condanna di Amnesty International Sardegna

Riportiamo una nota di Amnesty international che esprime preoccupazione per l'aggressione a sfondo razziale avvenuta ieri a Sassari:







"Amnesty International ha espresso grande preoccupazione per l'aggressione, riferita da mezzi d'informazione locali e nazionali, avvenuta a Sassari la sera del 10 settembre nei confronti di un giovane ragazzo della Guinea. Un fatto grave che si aggiunge ad altri episodi di violenza, fortunatamente limitati, come l’incendio avvenuto presso l’ex scuola di polizia penitenziaria di Monastir che sarebbe dovuta essere trasformata in un centro per la prima accoglienza di migranti a novembre 2016 o le scritte minacciose nei confronti dei sindaci di Ozieri e Tula per aver aderito al bando Sprar e per aver permesso di ospitare a Tula un corso per formare migranti nel marzo 2018.