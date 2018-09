Ozieri. Agli arresti domiciliari per evasione

Nel corso della mattinata di ieri,il personale del Commissariato di Ozieri ha tratto in arresto un 36enne, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Gli agenti, a seguito di attività investigativa, sono riusciti ad individuare il nascondiglio dell’uomo. Il predetto, irreperibile dall’ 8 settembre , si era nascosto all’interno di un immobile ubicato in una frazione del Comune di Ozieri. I poliziotti dopo aver bloccato l'uoomo l’hanno accompagnato presso gli uffici del Commissariato in stato di arresto.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Sassari.

Nella tarda mattinata odierna si è celebrata presso il Tribunale di Sassari l’udienza di convalida dell’arresto e contestuale rito direttissimo, al termine del quale il 36enne ha patteggiato una pena per il reato di evasione.

Allo stesso è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.