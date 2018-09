FlashMob in piazza d'Italia per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione al suicidio

Si è svolto a Sassari un flashmob carico di messaggi sociali importanti. "Datti il tempo" è stato organizzato da Voce Amica Sassari Onlus e Telefono Amico Italia. Il ritmo di un tamburo a simulare il battito del cuore e tante mani che lo seguono. Prima piano, poi sempre più veloce fino a diventare difficile tenere il ritmo ed infine sempre più lentamente fino a far tornare la calma.



Così l’associazione Telefono Amico Italia ha deciso di ricordare la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, organizzando un flash mob che ha coinvolto contemporaneamente 11 piazze Italiane, tra cui Piazza d’Italia a Sassari. Lo scopo di questa iniziativa, che a Sassari è stata coordinata dai volontari di Voce Amica, è stato ricordare a tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo e che hanno pensieri suicidari che possono “darsi il tempo” di fermarsi, rompere l’isolamento in cui possono sentirsi rinchiusi e magari cercare un dialogo attraverso il quale trovare il sollievo che la condivisione comporta. La città non ha fatto attendere la sua risposta e un folto numero di persone, compresi bambini e rappresentanti della comunità migranti, si è radunato in Piazza d’Italia a testimoniare che la prevenzione del suicidio è una sfida universale che coinvolge tutti.



La Sardegna ha il triste primato di prima regione in Italia per tasso di suicidi, ma per avere un’idea più precisa della portata del problema si deve pensare che secondo lo IASP (Associazione Internazionale per la prevenzione al suicidio) ogni suicidio coinvolge altre 135 persone: per ciascuno, 25 persone mettono in atto un tentativo e molte altre hanno gravi pensieri suicidari. L’ingrediente essenziale per un’efficace prevenzione globale del suicidio è quindi la collaborazione: ognuno di noi ha un ruolo da svolgere per aumentare la possibilità di prevenire il fenomeno.



Nel 2017 Telefono Amico Italia ha risposto un totale di 77085 chiamate, durante le quali sono stati affrontati i temi più disparati: dalla solitudine al precariato, dalla violenza alla malattia. Voce Amica Sassari è l’unico centro in Sardegna che opera nella rete dell’associazione nazionale, offrendo il suo servizio tutti i giorni dalle 10 alle 24 insieme ai volontari di altre 20 città al numero unico 199.284.284. In questo periodo l’associazione cerca nuovi volontari da inserire nella sua squadra dopo un corso di formazione della durata di circa 3 mesi. La voce, la disponibilità e il tempo possono fare una grande differenza nella vita di tante persone. Gli interessati possono mandare una mail a sassari@telefonoamico.it per avere maggiori informazioni sul nuovo corso volontari.