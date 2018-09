Sassari. Punti Città, prorogata la chiusura temporanea di alcune sedi

È prorogata fino al 31 ottobre la chiusura temporanea delle sedi del Punto Città di Caniga, in via Padre Luca n. 3, e di Latte Dolce, in via dell'Anziano.



I servizi ai cittadini saranno erogati nelle altre sedi del servizio Punto Città: in corso Angioy, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17, a Li Punti, in via Giordano Bruno, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30, nel quartiere di Monte Rosello, in via Poligono, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Sono garantiti i servizi a Palmadula, in piazza dell’Assunta, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13, a Tottubella, in piazza Orosei, il lunedì e il martedì dale 9 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 18, a Campanedda, in piazza Salvator Ruju, il martedì dalle 15 alle 16 e il giovedì dalle 9 alle 13, e a La Corte il martedì dalle 16.15 alle 17.



«La chiusura dei Punti Città a Caniga e Latte Dolce si rende necessaria – dichiara l'assessora alle Politiche per i servizi al cittadino – a causa della carenza di personale. In attesa dell'avvio delle procedure per l'attivazione di nuove assunzioni, ci impegnamo a garantire la turnazione delle risorse attualmente presenti. È intento di questa amministrazione causare meno disagi possibile a cittadine e cittadini».