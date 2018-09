Torna domenica 16 settembre la sfilata di moda a Casa Serena

Torna domenica 16 settembre l'alta moda a Casa Serena. La serata, che prevede anche momenti musicali, prenderà il via alle ore 18.45 nella residenza di via Pasubio 18. L'ormai tradizionale appuntamento, curato da Adele Loriga, vedrà impegnati sul palco ospiti, volontari e modelle con abiti cuciti dagli stessi anziani, dalla sartoria di Francesca Lai e da Blobs boutique.

Non mancherà la musica con Giuseppe Fiori, Roberta Usai, Alessio Porcu, Antonello Verdini, Armando Casu, Danilo Tangianu, Nino Cadoni e artisti vari.

L’organizzazione della manifestazione è resa possibile anche grazie alla collaborazione di Viale, che fornisce i tessuti, di Stefania Salis, che si occupa delle acconciature, de Il giardino di Luna e Sole che realizza gli addobbi floreali, di Alessio e Sandro Porcu al service.

Gli abiti sono realizzati dalle sarte e dai sarti che vivono a Casa Serena e che hanno frequentato il laboratorio di sartoria durante l'anno: Francesca Paddeu, Assunta Pintus, Giovanna Paoni, Luisa Fara, Giovanni Maiorani e le volontarie.

La sfilata di moda, con ingresso libero, è solo uno dei tanti appuntamenti che animano tutto l'anno la residenza di via Pasubio, eventi organizzati dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Coopas per valorizzare Casa Serena e il suo parco come luoghi di incontro e socializzazione per tutta la città.