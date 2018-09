Tempio. Nuova stagione di studio e preparazione per le Latin Majorettes

Nuova stagione di studio, preparazione e crescita per le Latin Majorettes della scuola tempiese diretta da Silvana Cossu.Sono aperte le iscrizioni per le ragazze che vorranno avvicinarsi alla disciplina sportiva capace di far crescere, racchiudendo in se le caratteristiche di più sport.Le Latin Majorettes, non sono sol o Majorettes, sono atlete complete, capaci di muoversi al ritmo della musica latino americana, utilizzando il "bastone", con maestria e precisione.Silvana Cossu, già Presidente Regionale della MBTA (Federazione Majorettes), riapre i battenti della sua scuola, puntando sulla formazione di nuove allieve e sulla crescita sportiva delle atlete che da tempo seguono attivamente le lezioni . La scuola nata nel 2012, è cresciuta gradualmente grazie alle diverse collaborazioni professionali che nel tempo hanno caratterizzato il corso di studi anche a livello agonistico.



Le Latin Majorettes partecipano ogni anno al Carnevale Tempiese, rappresentando la città anche in eventi diversi, capaci comunque di dare lustro alla collettività d'origine. Ora le iscrizioni sono aperte. Per tutte la possibilità di praticare una disciplina considerata universalmente positiva per la crescita armonica delle adolescenti e per lo sviluppo coerente delle bimbe più piccole, senza tralasciare il piacere di ritrovarsi per le più adulte.