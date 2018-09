TOURISMART, al via le selezioni per il corso di formazione gratuito per la creazione di impresa

Si chiama TOURISMART ed è il corso gratuito, finanziato dalla Regione Sardegna, che il Consorzio Edugov propone nelle sedi di Sassari e Olbia.





Il corso è articolato in 120 ore di formazione mirata durante le quali i futuri imprenditori avranno modo di acquisire le competenze e conoscenze necessarie per avviare la propria attività nel settore Turismo (nautica), beni culturali e ambientali.

Tourismart propone un percorso formativo e didattico innovativo, che offrirà occasioni di confronto fra i partecipanti ed esperti del settore, selezionati fra i professionisti e docenti più vicini alle tematiche proposte, e che prevede ben 60 ore di assistenza tecnica individuale all’avvio della nuova attività economica.Il corso di formazione è rivolto a soggetti inattivi, inoccupati, disoccupati (con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata), residenti o domiciliati in Sardegna, iscritti ai Centri per l'Impiego, che abbiano almeno 18 anni e siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.I candidati dovranno inviare la propria idea di impresa e la documentazione richiesta entro il 12 ottobre 2018, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.edugov.it o tramite la pagina Facebook @edugov.itPer tutte le informazioni, contattare 079 292787 oppure 0789 63016 o inviare una mail a info@edugov.itIl percorso formativo rientra nell’ Avviso pubblico - Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della - Green & Blue Economy - LINEA 1 C – Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo. POR SARDEGNA FSE 2014/2020 – Asse Prioritario 1- Occupazione - Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.3 Progetto TOURISMART “Nuove competenze per promuovere e valorizzare la destinazione Nord Sardegna” CUP: E67B16000840009 - CLP: 1001031853GC160019 - DCT: 2016C0SO45