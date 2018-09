Voci d'Europa, domenica ricca di appuntamenti

di SSN

Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, si prepara agli altri due appuntamenti imperdibili di questa XXXV edizione, previsti per oggi, domenica 16 Settembre.

Alle 18, l'Antiquarium Turritano ospiterà il Concerto del Coro Polifonico Turritano, diretto dal M° Laura Lambroni (direttore artistico di “Voci d’Europa”).

Un'occasione unica per godere di uno straordinario concerto nella suggestiva cornice dell'Antiquarium di Porto Torres.

Ingresso gratuito a partire dalle 18. Dopo il concerto, alle 19,15, gli spettatori saranno accompagnati dal personale del museo alla scoperta dell'area archeologica di Turris Libisonis. La visita guidata sarà gratuita.

Alle 20.30 il festival Voci d’Europa e il Coro Polifonico Turritano si sposteranno a Santa Maria Coghinas. Questo evento, che inizialmente era stato previsto per sabato 15 Settembre, si svolgerà dunque sempre domenica 16 Settembre per un concerto nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie (Chiesa Nuova).



Il Coro Polifonico Turritano ha al suo attivo un’intensa attività artistica, con un repertorio che spazia dal canto gregoriano, alla coralità contemporanea, alla musica di ispirazione popolare sarda. Ha in bacheca 50 premi, tra i quali nove primi premi e si è distinto in esecuzioni di musiche gregoriane e rinascimentali in vari contesti nazionali. Ha registrato per Radio Colonia e la RAI e inciso diversi CD per case discografiche internazionali. Dal 1996 il coro è stato diretto per diciotto anni dal M° Luca Sannai, che ha proseguito l’impegno artistico in ambito polifonico e sinfonico-corale, (successi ai concorsi di Vittorio Veneto e Zagarolo; esecuzione di: Missa brevis in B-dur e Missa brevis in F di W.A. Mozart; Te Deum di M.A. Charpentier, Oratorio di Natale BWV 248 di J.S. Bach). Dal 2014 la direzione artistica del coro è affidata al M° Laura Lambroni, sotto la cui guida nel corso dello stesso anno il coro ha raggiunto il secondo posto al I° Concorso Internazionale di Chivasso e ha partecipato come Coro Laboratorio a corsi di formazione per Direttori di Coro tenuti da Maestri quali D. Tabbia e M. Berrini. Organizza, dal 1979, il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, che prevede la partecipazione dei migliori complessi corali europei.