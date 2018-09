Esordio amaro per la Torres: sconfitta casalinga per 1-0 con il Lanusei

di SSN

Ci ha provato in tutti i modi ma la Torres non è riuscita a fare punti contro il Lanusei nell'incontro casalingo di esordio in serie D al "Vanni Sanna". Gli ogliastrini si sono imposti per 1-0 grazie alla rete al primo minuto della ripresa di Bernardotto che, dopo un rimpallo in area, mette dentro con un preciso rasoterra.