Alghero. Pescatori in difficoltà, richiesta la calamità naturale

"Non solo l’agricoltura registra diffusi e pesanti problemi legati alle produzioni a causa della variabilità climatico e di altri criticità, come il costo dei trasporti, ma anche un altro settore primario per l’economia della Sardegna e in particolare di Alghero che è la pesca. Tenuto conto che la stagione estiva in via di conclusione, considerata fondamentale per il comparto pesca, ha avuto una contrazione del 30% in termini di uscite a mare, viste le condizioni meteo-climatiche, e quindi di possibilità di creare reddito, si chiede al Sindaco e all’Assessora allo Sviluppo Economico di farsi carico di chiedere all'Assessore Regionale Giovanni Caria e al consigliere regionale del Pd, Riamondo Cacciotto, di ritenere il comparto pesca in una situazione di calamita naturale e di applicare i dovuti sostegni al settore. In particolare dunque sbloccare i fondi per riparare le mancate uscite e dunque i mancati introiti da parte dei pescatori che si trovano in difficoltà."