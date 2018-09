Porto Torres. La Festha Manna inserita tra gli eventi finanziati della Regione Sardegna

La Festha Manna è stata inserita nell’elenco degli eventi beneficiari dei finanziamenti regionali della Legge 7/1965. Il Comune di Porto Torres ha partecipato al bando della Regione, che ha riconosciuto all’ente locale fondi per 16.215 euro.



“Un contributo che fa il paio con quello di 15mila euro ottenuto dalla Fondazione di Sardegna, frutto di un ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto - afferma l’Assessora alla Cultura, Mara Rassu - e che certifica il finanziamento extracomunale più elevato fra quelli ricevuti dal Comune per la nostra festa principale, una delle più antiche celebrazioni dell’Isola. Siamo soddisfatti anche perché, con l’inserimento della Festha Manna nell’elenco, è stata riconosciuta la rilevanza di questo appuntamento a cui partecipano persone e fedeli da tutto il Nord Ovest Sardegna”. Tra le voci valutate dalla Regione ci sono quelle per le spese legate alle attività di comunicazione e dell’organizzazione di eventi della tradizione. “La comunicazione rappresenta una delle voci principali nella valutazione della domanda - prosegue l’Assessora - e si è rivelata vincente la scelta di investire sull’attività online, sull’acquisto di spazi promozionali nelle riviste, nelle affissioni in diverse città, negli spot in tv e sulla realizzazione di una nuova brochure più dettagliata e distribuita in modo capillare. Naturalmente ha pesato anche la scelta di dare centralità agli eventi della storia, della tradizione e del folk, elementi - conclude l’Assessora - ai quali continueremo a dare risalto anche nelle prossime edizioni della Festha Manna”.