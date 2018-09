Rientro a scuola per migliaia di studenti in Sardegna

I primi studenti a tagliare il nastro delle lezioni sono stati quelli della provincia autonoma di Bolzano, già dal 5 settembre, gli ultimi saranno i pugliesi, che sentiranno la campanella suonare il 20 settembre. In Sardegna si rientra oggi, con la pioggia. Sarà dura riporre il costume da bagno e ricomunciare le lezioni, ma bene o male, i ragazzi sono preparati a rimettersi sui libri, con un pensiero fisso sui ponti, scioperi, weekend lunghi e qualsiasi altra scusa per diminuire i giorni di "agonia" tra i banchi. Duecento giorni di lezioni improrogabili e obbligatori, che iniziano già con le polemiche dei sindacati, che difendono il diritto di chi perde la cattedra, a causa delle restrizioni dell'organico. Polemiche anche per i troppi ponti, e clamorosi allunghi come per pasqua, che in alcune regioni verrà allungata sino al 26 aprile. Ma tutto sommato, non accade niente di nuovo. Gli istitui riaprono i battenti in tutta la Sardegna, e lo fanno con un offerta formativa sempre più performante e specifica. Gli studenti hanno potuto scegliere diversi indirizzi, sempre più specifici e propedeutici alle capacità di ogni alunno. 202.338 gli iscritti, dalle scuole dell'infanzia alle secondarie di secondo grado. Tra loro ci sono 7000 studenti disabili, che come purtroppo sappiamo, in molte sedi non sono seguiti come normativa stabilisce, per assenza di personale qualificato al sostegno. Questa mattina il Presidente Pigliaru ha fatto gli auguri a tutti gli studenti da Villaspeciosa, rimarcando il gran lavoro fatto dalla giunta nel mondo della scuola e l'importanza della famiglia scuola nella formazione futura di ogni singolo bambino.