Olbia. Traffico illecito di medicinali e sigarette di contrabbando. Fermato un cittadino rumeno

Infine, nell’ambito delle operazioni di ispezione del mezzo, i militari rinvenivano oltre duecento pacchetti di sigarette privi del sigillo dello Stato per un peso totale di oltre 2 chili e mezzo.I prodotti illecitamente introdotti nel territorio dello Stato sono stati sottoposti a sequestro mentre allo straniero, deferito alle competenti Autorità, sono state comminate sanzioni amministrative fino ad un massimo di 62.000 euro.













Nell’ambito dei controlli svolti presso il porto di Isola Bianca, i Baschi Verdi della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia hanno sottoposto a controllo un furgone con targa straniera che si accingeva a lasciare lo scalo portuale dopo essere sbarcato da una motonave proveniente da Livorno.In particolare, il conduttore del mezzo T.C.C., un cittadino romeno di 34 anni, trasportava alcuni suoi connazionali oltre a diversi scatoloni contenenti effetti personali.I Finanzieri, insospettiti dalla presenza di alcuni cartoni sigillati, hanno tentato di ottenere informazioni sul contenuto degli stessi e, all’apertura di uno dei colli, si sono trovati di fronte a numerosi flaconi di medicinali (rivelatisi antibiotici per uso veterinario) totalmente privi di incarti e delle necessarie indicazioni per il consumatore e per i quali il trasportatore non ha esibito alcun documento giustificativo per la detenzione ed il trasporto di presidi medici.All’esito dei controlli, che sono stati completati presso i locali della Caserma sede del Gruppo, sono stati rinvenuti e quindi sottoposti a sequestro, 84 flaconi di medicinali ad uso veterinario, verosimilmente destinati ad essere utilizzati in allevamenti insistenti nella parte meridionale dell’Isola.Il traffico di farmaci veterinari illeciti è un fenomeno oggetto di particolare attenzione perché gli stessi possono essere somministrati agli animali al fine di aumentare la produzione di latte con gravi conseguenze per la salute dei consumatori.