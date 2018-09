Nicola Addis è il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Sassari

Ozierese, 65 anni, è stato dirigente medico del Laboratorio Analisi di Ozieri, dello Spresal, della direzione medica del Presidio Ospedaliero di Ozieri, Medico Competente della Asl di Sassari, dal 2015 in pensione. Per diversi anni ha ricoperto l’incarico di tesoriere all’interno dell’Ordine. Nicola Addis succede a Cesco Scanu, scomparso prematuramente nel luglio scorso.“Il primo pensiero va proprio a Cesco, il cui ricordo mi accompagnerà sempre, e seguirò tutti i buoni propositi da lui attuati per migliorare e far crescere l’Ordine, garantendone l’autonomia e l’indipendenza: è una grande responsabilità, ma lavorerò a porte aperte coinvolgendo tutto il Consiglio e quanti avranno idee e istanze” ha detto Nicola Addis, appena eletto.Con l’elezione del nuovo presidente il Consiglio direttivo ha rinnovato l’esecutivo: vicepresidente è stato eletto Salvatore Lorenzoni, medico legale, segretaria la ginecologa Pina Zara, mentre tesoriere sarà Sergio Sotgia, nefrologo, fra l’altro il consigliere più giovane.