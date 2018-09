Sassari. Nominata l'assessora alle Politiche sociali e pari opportunità

È Pina Ballore la nuova assessora alle Politiche sociali e pari opportunità del Comune di Sassari. È stata nominata questo pomeriggio dal sindaco Nicola Sanna, che tiene per sé la delega alla Partecipazione democratica.



Classe 1964, sassarese, Pina Ballore è impegnata da anni nel sociale. Presidente dal 2014 della Commissione Disabilità del Comune è anche presidente dell'Aima Sassari, sezione locale dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer e componente del Consiglio direttivo nazionale e fa parte di "Tramas - La Rete dei cittadini", progetto dell'assessorato regionale della Sanità.



È impegnata a livello nazionale e attivamente sul territorio con campagne di sensibilizzazione sociale, sportelli di ascolto e progetti di aiuto ai famigliari delle persone con disabiltà.



«Dall'inizio del mio mandato a oggi ho avuto modo di apprezzare Pina Ballore come presidente della Commissione Disabilità – commenta il sindaco di Sassari Nicola Sanna -. Il suo impegno nella diffusione delle tematiche legate alla disabilità e l'inserimento delle politiche sulle disabilità all'interno dell'attività amministrativa è stato significativo. Sono certo che potrà affrontare questo incarico con dedizione e desidero ringraziarla per la disponibilità ad assumere un ruolo così importante per la nostra comunità. La nuova assessora si occuperà di un settore delicato, nel quale Grazia Manca, prima, e Monica Spanedda, poi, hanno garantito la massima disponibilità e impegno. Voglio ringraziare, inoltre, tutti i partiti e le componenti della coalizione di centro sinistra, e in particolare il Partito Democratico, che ha condiviso pienamente la necessità di individuare una personalità indipendente, già operante nell'ambito del volontariato sociale e profonda conoscitrice di quel mondo».



L'assessora Ballore si è dimessa oggi da presidente della Commissione Disabilità.