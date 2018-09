Lavori di pavimentazione stradale sulla 291 Var "Dellas Nurra" in direzione Sassari

Oggi partiranno i lavori di pavimentazione sulla strada statale 291 VAR “Della Nurra” nel tratto compreso tra il km 2,850 e il km 6,450, in direzione Sassari. L'intervento rientra nel piano Anas denominato #bastabuche che, in Sardegna, prevede un investimento complessivo pari a 71 milioni di euro. Il tratto di strada sarà pertanto chiuso al traffico, insieme alle rampe in direzione Sassari dello svincolo di connessione con la strada statale 131 “Carlo Felice”. Durante le lavorazioni, che si protrarranno fino al 7 novembre, tutto il traffico della direttrice Alghero-Sassari verrà deviato sulla sp18.