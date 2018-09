TripAdvisor diventa una vera e propria community di viaggi

Quando un membro si loggherà al sito o alla app di TripAdvisor, la sua homepage sarà trasformata in un feed personalizzato di informazioni. Quando si cercherà una particolare destinazione, il feed automaticamente restringerà a quel luogo specifico le informazioni mostrate; ad esempio, i membri che stanno pianificando un viaggio a Parigi potranno vedere un articolo di un critico gastronomico sul migliore ristorante della città, una guida di viaggio di un influencer sulle cose da fare nella Ville Lumière e una recensione di un amico su un nuovo hotel vicino alla Torre Eiffel.









Attraverso un “feed viaggi” personalizzato e dinamico inTripAdvisor svela oggi una nuova esperienza da sito e da mobile che verrà lanciata entro fine anno. Attualmente in versione beta, il sito di viaggi più grande del mondo* si sta evolvendo per diventare una community di viaggi ancor più personalizzata e connessa, ispirando gli utenti e fornendo loro strumenti social per pianificare e prenotare meglio grazie a consigli e informazioni di altre persone e di esperti di fiducia. A questo link è possibile vedere l’evento di presentazione del nuovo TripAdvisor.Il nuovo TripAdvisor espande la sua community oltre i viaggiatori per includere anche brand, influencer, editori e amici. I viaggiatori potranno seguire e connettersi con persone o creatori di contenuti che condivideranno informazioni in linea con i loro interessi, a completamento delle oltre 661 milioni di recensioni e opinioni già presenti sul sito. I membri di TripAdvisor potranno ora creare e vedere nuovi contenuti utili e di ispirazione compresi foto, video e articoli e creare “Viaggi”, cioè guide di viaggio approfondite, itinerari o semplici liste dei desideri di cose da fare in viaggio. I “Viaggi” potranno essere resi privati e salvati quindi per uso personale o condivisi con la community per ispirare e aiutare gli altri.Grazie al primo “feed viaggi” del mondo, i membri di TripAdvisor potranno scoprire informazioni più rilevanti più velocemente nella fase di pianificazione del viaggio. Assistiti durante l’intero processo di progettazione del viaggio, i membri potranno prendere consigli e ispirazione dai loro amici, famigliari ed esperti di fiducia.