Ploaghe. "A scuola di eccellenza"

Appena sarà disponibile il parere di coerenza da parte della struttura regionale che si occupa dei progetti il comune potrà effettuare la gara d’appalto in modo tale che i nuovi arredi possano essere collocati nelle aule per il secondo quadrimestre dell'anno scolastico in corso.









L’amministrazione comunale di Ploaghe, anche quest’ anno, punta a valorizzare e premiare le eccellenze del mondo della scuola. Per il secondo anno consecutivo, il comune di Ploaghe, ha infatti indetto il concorso “A scuola di eccellenza”. Il premio è dedicato a tutti quegli studenti meritevoli, residenti a Ploaghe, che abbiano superato l'esame di terza media e di quinta superiore col massimo dei voti. Un incentivo per coloro che abbiamo completato il relativo ciclo di studi con esame finale.Lo scopo è quello di incentivare l’impegno scolastico e valorizzare il merito del singolo studente affinché prosegua i propri studi col massimo impegno.Non una normale borsa di studio dunque, che ha giustamente obiettivi differenti anche in relazione alle possibilità economiche dei beneficiari, ma un vero e proprio riconoscimento per gli studenti eccellenti che tiene conto esclusivamente del profitto scolastico a conclusione di un ciclo di studi. I premi saranno del valore di 100 euro per i ragazzi che abbiano superato con 10/10 l'esame della scuola media e 200 euro per i ragazzi che abbiano superato con 100/100 l'esame della scuola superiore.Il bando, pubblicato sul sito del Comune, prevede la scadenza delle domande per il prossimo 22 ottobre.Nel frattempo l’amministrazione ha anche attivato le procedure con la regione Sardegna per l’acquisto degli arredi innovativi e inclusivi da posizionare nelle scuole dell’infanzia, primaria e media che, tramite il progetto Iscol@, ha finanziato con 95 mila euro il Comune di Ploaghe.