Giornata nazionale della Sla, raccolti 240 mila euro

La raccolta fondi portata avanti il 16 settembre in 150 piazze italiane da 300 volontari di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha portato a 140.000 di euro di donazioni che saranno utilizzati per progetti di assistenza gratuite alle persone con SLA. Fondazione Mediolanum Onlus sosterrà con ulteriori 100.000 euro un progetto dedicato ai bambini con famigliari colpiti dalla malattia. L'evento è stato possibile grazie al sostegno di Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dell’Unione Industriale della Provincia di Asti e di DMO Piemonte Marketing.



Massimo Mauro, presidente di AISLA, commenta: “Voglio ringraziare i volontari, tutte le persone che hanno voluto sostenere la nostra associazione e i partner che hanno reso possibile questa iniziativa. Il nostro obiettivo è continuare a tradurre la loro generosità in aiuti concreti e immediati per le persone con SLA che oggi hanno bisogno di aiuto e diritto di vivere nel miglior modo possibile nonostante la malattia”.Con l’iniziativa nelle piazze, chiamata “Un contributo versato con gusto”, AISLA, grazie al sostegno di Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dell’Unione Industriale della Provincia di Asti e di DMO Piemonte Marketing ha portato in tutta Italia 14.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG che sono state distribuite con un’offerta di 10€ ciascuna.



Ai 140.000 euro raccolti da Aisla nelle piazze si aggiungono i 100.000 euro donati dalla Fondazione Mediolanum Onlus grazie a cui sarà avviato il progetto “Baobab” che studierà difficoltà, stati d’animo, paure ed emozioni di bambini e preadolescenti (8-13 anni) con un famigliare colpito dalla SLA con l’obiettivo di individuare soluzioni che possano aiutare le famiglie a seguire la crescita dei figli nel modo migliore pur in una situazione di così grande difficoltà. Lo studio scientifico sarà portato avanti dal GIP-SLA, il Gruppo Italiano Psicologia SLA che si è costituito nel 2012 all’interno di AISLA, in collaborazione con i professori della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova.



Per tutte le informazioni https://www.facebook.com/AISLA/videos/279213176024094/



La Giornata nazionale sulla SLA ha ricevuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, il sostegno della Lega Nazionale Professionisti Serie A, che per la quarta giornata di campionato ha previsto la discesa in campo delle squadre con lo striscione dell’Associazione, dell’Associazione Italiana Arbitri, AIA e il patrocinio dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che ha reso possibile l’illuminazione di verde o bianco (i colori di AISLA) di decine di monumenti caratteristici delle città italiane nella notte tra il 15 e il 16 settembre. Per vedere tutte le foto dei monumenti. https://www.flickr.com/photos/aislaonlus/sets/72157701382344865/with/44014941684/ Anche quest’anno la Giornata Nazionale sulla SLA ha fatto parte degli eventi del #Donoday promosso dall’Istituto Italiano della Donazione cui AISLA aderisce.