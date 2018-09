Alghero diventa rosso Ferrari. Diretta Facebook su SassariNotizie

Più di settanta modelli Ferrari attraverseranno la città catalana nell'ambito della “Ferrari cavalcade classiche”, evento di punta del Cavallino Rampante. Un evento unico che ha toccato diverse città italiane per approdare ad Alghero questa mattina. Tempo permettendo, Sassarinotizie trasmetterà in diretta l'ingresso delle Ferrari nella città storica a fine mattina, intorno alle 13 00. La tappa algherese vedrà, tra le 12 e le 14.30, il corteo di settantacinque auto accuratamente selezionate tra i modelli più significativi ed autentici provenienti da tutto il mondo sfilare da Via Don Minzoni e Via Garibaldi, per giungere nel centro storico di Alghero e sostare sui Bastioni Cristoforo Colombo. In mostra anche i modelli storici provenienti dalle collezioni d’epoca dal 1948 al 1970. L'evento raduna i clienti ed i collezionisti più fedeli alla Ferrari, i quali, condividendo la passione per la “Rossa di Maranello”, visitano i luoghi più belli d’Italia, creando anche opportunità di sviluppo economico e turistico.