Ploaghe. Concorso "Balcone fiorito", premiati i cittadini virtuosi che hanno abbellito la città

Anche quest’anno si è concluso il concorso pubblico “Balcone fiorito”, un premio indirizzato a tutti i cittadini organizzato dal Comune di Ploaghe.

L’obiettivo del concorso era, ancora una volta, quello di sostenere i valori ambientali e favorire la cultura del verde, incoraggiando i cittadini a contribuire personalmente al miglioramento e all’abbellimento del centro abitato attraverso la cura e la decorazione dell’esterno della propria abitazione. Per partecipare al concorso i candidati hanno inviato le foto dei propri balconi, ingressi, davanzali, ornati con fiori e piante. L’iniziativa “Balcone fiorito 2018” era inserito in un programma d’azione più ampio di valorizzazione e promozione del paese e di acquisizione di una maggiore consapevolezza del ruolo della comunità in merito al decoro urbano. Le azioni intraprese in questo senso dall’amministrazione comunale sono state molteplici come, ad esempio, l’iniziativa “Puliamo Ploaghe” - che si tiene ogni primavera, “Monumenti Aperti”- tenutosi lo scorso maggio, e “Puliamo il mondo” che viene organizzato con le scuole ogni anno nel mese di ottobre. Fra le domande pervenute all’ente sono state tre quelle premiate dall’amministrazione comunale: il primo posto è andato a Lidia Sechi, al secondo posto si è classificata Mercedes Ledda mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Erika Jervolino. Le tre vincitrici sono state premiate dalle assessore Maria Grazia Medde e Francesca Salariu, alla presenza del sindaco Carlo Sotgiu, con premi offerti da operatori del settore florovivaistico locale.