Sassari. Teatro di strada, al via la 21° edizione di "Girovagando"

Dopo l'anteprima a Sennori dello scorso 15 e 16 settembre che ha registrato grande partecipazione e successo di pubblico, il Festival Internazionale di Arte e Teatro in strada "Girovagando" arriva a Sassari per quattro intense giornate, ricche di eventi, in occasione della sua XXI edizione intitolata "Convivenze – Caos e Armonie”. Titolo scelto per sottolineare, a fronte della forte sensazione di disagio e di caos diffusa nella società contemporanea, la volontà di proporre momenti di pacificazione e di temporanea armonia.

Quest’anno il quartier generale del festival si posiziona nella parte bassa del centro storico di Sassari: una zona della città, spesso oggetto di pregiudizi e paure, che Girovagando invita invece a riscoprire come straordinario punto di incontro e amalgama fra tradizioni locali e culture provenienti da altri paesi. Gli spettacoli si svolgeranno lungo un circuito che dalla stazione risale corso Vittorio Emanuele, passando per piazza Santa Caterina e piazza Tola, fino ad arrivare all’Emiciclo Garibaldi e ai Giardini Pubblici. Ecco il programma completo:



Giovedì 20 settembre. Il fulcro della XXI edizione è dunque piazza Sant’Antonio dove giovedi 20 settembre, dalle 11:00 alle 24:00 sarà presente l'installazione “Habitat Immaginari – Street Salotto”, un progetto che Theatre en Vol ha realizzato per Time in Jazz attraverso la costruzione di 23 oggetti di arredo urbano: un vero e proprio salotto all’aperto, un ibrido di stili del passato e creatività contemporanea. Un posto dove persone di ogni età e provenienza potranno confrontarsi e scoprire che dalla convivenza tra culture e generazioni diverse nascono spesso le soluzioni migliori.



Alle 17:00 l'appuntamento è all'Emiciclo Garibaldi con lo spettacolo clownesco interattivo di Nicolò Antioco Ximenes "Incredibilmente Nico": con le tecniche della giocoleria e dell'improvvisazione si racconta la storia di un viaggiatore che si aggira con la sua valigia alla ricerca di un pubblico davanti al quale esibirsi e sentirsi a casa.



Alle 18.00 ci si sposta in Piazza Castello dove la Royal Circus Ostrica, l'orchestra da strada del Circo Paniko,un collettivo internazionale composto da musicisti provenienti da Colombia, Danimarca, Francia e Italia, dà inizio al suo concerto itinerante, viaggio musicale dal dixieland allo swing, dalla cumbia alla balcanica.



Nella parte alta dei Giardini pubblici, alle 18:30 arriva il Ndaipori Teatro con “Su mari pintau” in cui si utilizza la tecnica sudamericana del “lambe lambe”, o teatro in scatola, per raccontare l’amore tra un polipo e una murena, che gli spettatori, a due a due sbirciano da un foro praticato nel cartone.



Ci si sposta nel cuore del centro storico, in Piazza Santa Caterina alle 19:00 con la danza urbana della Compagnia Andrea Dore del giovane coreografo e performer sardo che propone la sua opera prima Nachtfalter (Falena). Una performance site specific per tre danzatrici dedicata alla bellezza che nasce dal disordine. Il corpo si fa contenitore di memorie oniriche e materiche, articolandosi e relazionandosi allo spazio nella costruzione di un caos organizzato che tende a una perfezione irraggiungibile o appena sfiorata.



Dal 19 al 23 settembre presso il tendone del Circo Paniko in Piazza Sant’Antonio, dalle 16:00 alle 18:00, Ndaipori Teatro propone Patas arriba – gioco aereo a testa in giù, un Laboratorio di acrobatica aerea per bambini e ragazzi dai 6 anni in su. Per iscrizioni: 335 7105396.



Dalle 22:30 in Piazza Sant'Antonio, il Circo Paniko e Habitat Immaginari sono presenti per incontri e scambi. Il primo spettacolo del Circo Paniko, previsto in Piazza Sant'Antonio alle 21:00 è stato rimandato al giorno seguente, venerdì 21, per problemi tecnico-organizzativi. Il Circo Paniko è uno dei protagonisti più attesi di questa edizione di Girovagando, e proporrà Panikommedia, uno spettacolo che unisce circo, comicità e musica dal vivo. Un Canto Circense dalle divine acrobazie, in cui un grande ascensore entra nella tenda da Circo trascinando con sé negli inferi, come in un condominio infinito, Dante, Virgilio e gli spettatori tutti. Un viaggio nella verticalità disumana di noi esseri umani, vestita e dipinta con ironia, tra il “volgare” ed il “dolce stile novo”. Recitazione antica e contemporanea per una Panikommedia fuori dal tempo, oltre l’Inferno, dentro il Circo. Dal 21 settembre al 7 ottobre il Circo Paniko terrà spettacoli tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica, alle ore 21.00. Per info e prenotazioni: 333 6298118. Ingresso a Offerta Libera & Consapevole. La prevista mostra con l'installazione Storia di un viaggio di Puccio Savioli, a cura del Theatre en vol, in programma presso la Stazione Ferroviaria in collaborazione con le Ferrovie dello Stato è stata rinviata a data da destinarsi per motivi tecnico-organizzativi.





Venerdì, 21 settembre 2018



In Piazza Sant'Antonio sarà di nuovo presente, sempre dalle 11.00 alle 24.00, l 'installazione “Habitat Immaginari – Street Salotto”.



Replica dello spettacolo clownesco interattivo di Nicolò Antioco Ximenes "Incredibilmente Nico", in Piazza Tola alle 17.00 così come nella parte alta dei Giardini pubblici, alle 18:30 replica il Ndaipori Teatro con “Su mari pintau”.



In piazza Santa Caterina alle 18.00 va invece in scena Federico Bassi con lo spettacolo di equilibrismo "Solo con luna". Il sogno del volo, il desiderio di librarsi liberi, è parte delle fantasie dei bambini ma è sempre stato anche un'ossessione per gli adulti; e volere volare, con mezzi improbabili e rischiose vertigini, è il filo rosso di questo spettacolo che unisce equilibrismo, manipolazione di oggetti e giocoleria per creare un sogno collettivo, per ridere, crederci e trattenere il fiato.



Alle 18:30 in Piazza Sant'Antonio arriva dalla Francia Xyomara Lahoz con La Passion, commedia aerea per una zingara impertinente. Lo spettacolo clownesco sviluppa il tema della passione attraverso gli elementi del trapezio, del canto e della danza flamenco, elementi tutti fortemente caratterizzati da una energia ardente e coinvolgente.



In Piazza Tola alle 19:00 si esibisce Senor Stets Lonely Orkestar, con El Concierto!, un concerto visuale eccentrico dell'ecclettico multistrumentista danese, giocoliere di ritmi e melodie che porta con sé un’orchestra completa. Presenta grandi classici del jazz, brani di folklore vario e temi da lui creati, ma la sua ossessione di voler suonare tutto contemporaneamente gli crea non pochi scherzi. E diventa inevitabile che a volte gli strumenti prendano il controllo della situazione.



Alle 21:00 in Piazza Sant'Antonio va in scena il Circo Paniko, uno dei protagonisti più attesi di questa edizione di Girovagando con Panikommedia, uno spettacolo che unisce circo, comicità e musica dal vivo. Un Canto Circense dalle divine acrobazie, in cui un grande ascensore entra nella tenda da Circo trascinando con sé negli inferi, come in un condominio infinito, Dante, Virgilio e gli spettatori tutti. Un viaggio nella verticalità disumana di noi esseri umani, vestita e dipinta con ironia, tra il “volgare” ed il “dolce stile novo”. Recitazione antica e contemporanea per una Panikommedia fuori dal tempo, oltre l’Inferno, dentro il Circo. Dal 20 settembre al 7 ottobre il Circo Paniko terrà spettacoli tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica, alle ore 21.00. Per info e prenotazioni: 333 6298118. Ingresso a Offerta Libera & Consapevole.



Alle 22:30, sempre in Piazza Sant'Antonio, il Circo Paniko e Habitat Immaginari sono di nuovo presenti per incontri e scambi.



Dal 21 al 23 settembre presso S’ALA – Spazio per Artisti, Via Asproni 17, Sassari Urs Stauffer, propone il laboratorio Contact Exploration una tecnica di BODY-MIND CENTERING® e di CONTACT IMPROVISATION. in cui dallo studio del movimento alla danza, attraverso l'improvvisazione libera, ci si mette in ascolto con sé stessi e in relazione con gli altri corpi e lo spazio condiviso. Per iscrizioni: infogirovagandolab@gmail.com; Antonella +39 3892899060, Simona +39 3336437711





Sabato, 22 settembre



Alle 11:00 torna all'Emiciclo Garibaldi lo spettacolo clownesco interattivo di Nicolò Antioco Ximenes "Incredibilmente Nico". In Piazza Sant'Antonio sarà ancora presente, sempre dalle 11.00 alle 24.00, l'installazione “Habitat Immaginari – Street Salotto”.Sempre all'Emiciclo Garibaldi ritorna alle 11:30 ritorna la Royal Circus Ostrica, l'orchestra da strada del Circo Paniko,composta da musicisti internazionali,con il suo concerto itinerante, tra dixieland, swing, cumbia e balcanica.



Ancora all'Emiciclo dalle 11:00 alle 13:00 c'è Animateria con Giochi a sorpresa. Gli adulti potranno tornare bambini e i bambini entrare in una dimensione fuori dal tempo con una colorata area giochi e le installazioni ludiche interattive che giovani artigiani e animatori realizzano per Girovagando. Animateria con Giochi a sorpresa sarà presente anche in Corso Vico dalle 16:00 alle 18:00.



Poco distante dall'Emiciclo, nella parte alta dei Giardini pubblici, alle 11.00 ritorna il Ndaipori Teatro con “Su mari pintau”, Teatro di animazione "lambe lambe".



In Piazza Sant'Antonio dalle 16:00 alle 19:.00 si svolgono i Dialoghi senza frontiere, a cura dell’UDU (Unione degli Universitari Sassari) in cui studenti e cittadini sassaresi si confronteranno con le/gli ospiti dei centri di accoglienza sulla percezione reciproca della realtà dalla quale si proviene. Un'occasione importante per attuare, nello spirito del tema del Festival "Convivenze -Caos e Armonie", un dialogo che avvicinerà entrambe le parti facendo riaffiorare l’umanità a volte dimenticata nel contesto storico politico e socioculturale odierno.



Sempre in Piazza Sant'Antonio ma dalle 18:00 alle 23:.00 avrà luogo Dwelling in Motion – City Project and Migrations ovvero una restituzione della Summer School internazionale, realizzata dal DADU-Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari, sul tema della trasformazione delle città nell’epoca della migrazione attraverso installazioni, interventi e scambi. Un momento di riflessione intorno al Caos e alle possibili Armonie insiti nelle convivenze urbane odierne.



Nuova replica per lo spettacolo clownesco interattivo di Nicolò Antioco Ximenes "Incredibilmente Nico" in Piazza Castello alle ore 17:00; torna anche, alle 18:00 in Piazza Santa Caterina, Federico Bassi con lo spettacolo di equilibrismo "Solo con luna". Ancora,nella parte alta dei Giardini pubblici, alle 18.30 ritorna il Ndaipori Teatro con “Su mari pintau”, Teatro di animazione "lambe lambe" .



In Piazza Sant'Antonio alle 18:30 è in programma una replica de La Passion, commedia aerea per una zingara impertinente di Xyomara Lahoz. Mentre in Piazza Tola alle 19:00 ritorna la Royal Circus Ostrica, l'orchestra da strada del Circo Paniko, composta da musicisti internazionali,con il suo concerto itinerante, tra dixieland, swing, cumbia e balcanica.



Alle 21:00 in Piazza Sant'Antonio ancora lo spettacolo Panikommedia del Circo Paniko, mentre alle 22:30 sempre in Piazza Sant'Antonio il Circo Paniko e Habitat Immaginari sono di nuovo presenti per incontri e scambi.





Domenica, 23 settembre



L'ultima giornata del Festival vedrà dalle 11:00 alle 19:00 in Piazza Sant'Antonio la Piccola fiera di un'economia differente e il Picnic Urbano. In vendita prodotti biologici, equi e solidali, artigianato creativo con produttori da varie parti del mondo, all'insegna della convivenza e dello scambio culturale. Il Picnic si svolgerà tra pranzo al sacco e possibilità di assaggiare presso le bancarelle cibi vari dal mondo, per un tempo condiviso tra spettacoli, laboratori, concerti e nuove esperienze.



Sempre in Piazza Sant'Antonio sarà presente, dalle 11.00 alle 24.00, l'installazione “Habitat Immaginari – Street Salotto” del Theatre en vol; mentre, nel tendone del Circo Paniko, alle 12:00 Ndaipori Teatro mette in scena lo spettacolo di teatro d’ombre, marionette e attori “Al lupo al lupo”. Protagonista un lupo che vuole esplorare il mondo in cerca di nuove amicizie, ma che si trova a dover scappare da una serie di situazioni pericolose, perché scopre che gli altri hanno paura di lui. Prendendo spunto da tre fiabe classiche, lo spettacolo ne svela un probabile finale in cui non ci sono né vittime né carnefici, solo una serie di malintesi e pericoli scampati. Uno spettacolo per persone dai 3 agli 88 anni.



In Corso Vico alle 11:30 lo spettacolo clownesco interattivo di Nicolò Antioco Ximenes, "Incredibilmente Nico". In Largo Sant'Antonio dalle 11:00 alle 19:00 ci sarà Animateria con le sue installazioni ludiche interattive di Giochi a sorpresa, mentre in Piazza Sant'Antonio alle 13:00 tornano i Dialoghi senza frontiere dell'UDU (Unione Universitari Sassari). Sempre in Piazza Sant'Antonio dalle 11:00 alle 18:00 il DADU e il Theatre en Vol con Dwelling in Motion – City Project and Migrations daranno luogo a un altro momento di riflessione intorno al Caos e alle possibili Armonie insiti nelle convivenze.



Nel frattempo, alle 13:00, in Largo Sant'Antonio e Corso Vico, ritorna la Royal Circus Ostrica, l'orchestra da strada del Circo Paniko, con il suo concerto itinerante, tra dixieland, swing, cumbia e balcanica. Presso il tendone di Circo Paniko, in Piazza Sant’Antonio, alle 16.00 Ndaipori Teatro conclude il suo Laboratorio di acrobatica aerea, Patas arriba.



In Corso Vico alle 17:00 Urs Stauffer e Girovagandolab daranno luogo a Convivenze Temporanee – estemporanea di contact improvisation. Si tratta di un percorso esplorativo secondo i principi del BODY-MIND CENTERING® e della CONTACT IMPROVISATION. I partecipanti di Girovagandolab guidati da Urs Stauffer daranno vita ad un intervento nato dalle esperienze acquisite durante un percorso di studio del movimento e della alla danza attraverso l'improvvisazione libera, in ascolto con sé stessi e in relazione con gli altri corpi e lo spazio condiviso.



Sempre in Corso Vico ma alle 18:00 il Theatre en vol propone Conversazioni senza scarpe e senza parole, azione di teatro comunitario. In un allestimento ospitale composto da arredi urbani colorati creati con materiali di recupero, un tappeto accogliente e un paesaggio sonoro avvolgente creano delle aree riservate ed invitanti, dove i passanti sono stimolati ad intrattenersi in conversazioni non verbali con artisti coinvolti nel progetto. Uscire per un momento dalle proprie scarpe, lasciarsi andare a un'esperienza fuori dal quotidiano, dall'ordinario. E a piedi nudi percorrere strade immaginarie. Sospendere il tempo. Farsi coinvolgere da uno sguardo, un sorriso, un contatto, uno scambio, un incontro per poi passare oltre a costruire nuovi contatti o rinfilarsi le scarpe, rientrare nel proprio tempo e riprendere la propria strada, questa volta arricchito da una nuova esperienza umana.



In Largo Sant'Antonio alle 19:00 torna Senor Stets Lonely Orkestar, con El Concierto!, un concerto visuale eccentrico dell'ecclettico multistrumentista danese, giocoliere di ritmi e melodie che porta con sé un’orchestra completa . Mentre alle 21:00 sempre Piazza Sant'Antonio è di scena il Circo Paniko, con Panikommedia, e alle 22:30 sempre il Circo Paniko e Habitat Immaginari sono di nuovo presenti nella piazza e nel foyer per incontri e scambi.