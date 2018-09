Confartigianato, la burocrazia taglia le gambe allo sviluppo delle aziende

semplificare la semplificazione”.









E’ un peso ingombrante, opprimente, quasi schiacciante quello dellaburocrazia in Sardegna che, attraverso leggi, leggine, scartoffie,regolamenti, cavilli, decreti, formulari e riforme, interferisce, rallenta o blocca la maggior parte dei bandi, concorsi, provvedimenti e atti a sfavore di aziende, imprenditori, dipendenti, produzioni e sviluppo economico. Nonostante i notevoli passi avanti compiuti dalla Regione negli ultimi anni, per tagliare tempi, carte e certificazioni, il più delle volte inutili e già nelle disponibilità delle Amministrazioni, i numeri dell’Isola parlano chiaro: 3.806 giorni per arrivare al termine di un processo tributario e 1.378 per vedere laconclusione di uno civile, 65 per essere pagati dalla Pubblica Amministrazione (anche se solo pochi anni fa si poteva arrivare anche a 36 mesi), 4 anni e mezzo, in media, per vedere conclusa un’opera pubblica, senza tener conto, per esempio, della lunghezza delle code negli uffici, dell’esiguità della pratiche svolte on line, dei tentativi di corruzione o dell’indice della qualità del governo di un territorio. E il conto è salatissimo: in media circa 7mila euro a impresa, secondo calcoli nazionali di 3 anni fa.“La burocrazia è un vero costo occulto cui i nostri imprenditori devono sottostare ogni giorno – denuncia Antonio Matzutzi, Presidente Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna - che non è dovuto al mercato, ma allo Stato e alle sue articolazioni. Ogni giorno, le imprese devono letteralmente “rubare” tempo al lavoro per districarsi dal labirinto di migliaia di atti normativi. Riconosciamo il lavoro fatto, come per esempio nel caso del SUAP, per la maggioranza delle attività produttive, e del SUAPE, per alleviare le “pene burocratiche” alle imprese delle costruzioni, ma ancora non basta”.Quello della burocrazia nostrana, che pone l’Isola al 6° posto nazionale, dopo Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, è un fardello descritto nel rapporto “Indice Confartigianato della burocrazia per regione”, realizzato dall’Osservatorio di Confartigianato per le MPI.Il dossier ha analizzato sette indicatori di pressione burocratica:Tempi della giustizia civile, Tempi della giustizia tributaria, Tempidi pagamento degli enti pubblici, Lunghezza delle code in uffici cheerogano servizi, Durata opere pubbliche, Corruzione ed Assenteismo permalattia dei dipendenti pubblici.La classifica attribuisce valori più elevati alle regioni con unamaggiore pressione della burocrazia sulle imprese e dove sono piùcarenti le tutele dei diritti delle realtà produttive in campo civilee tributario, le condizioni di accesso ai servizi, l’efficienza delleimprese che gestiscono servizi pubblici locali, è di più bassa qualitàla governance pubblica ed è minore l’uso delle tecnologie digitali. Iprimi sei posti della classifica regionale del maggior peso dellaburocrazia sono occupati da regioni del Sud e delle Isole. In generalela ripartizione del Mezzogiorno presenta un valore dell’Indice dellaburocrazia superiore del 48,2% a quello del Centro-Nord.Nel dettaglio regionale il più alto valore è l’802,6 della Sicilia,seguito dal 786,5 della Calabria, dal 725,4 della Campania, dal 678,1della Basilicata, dal 673,9 della Puglia, dal 673,3 della Sardegna edel Lazio con un valore dell’indice pari a 670,0. Complessivamente ilMezzogiorno guida la classifica con un valore pari a 704,9 e stacca ilCentro con un indice pari a 572,7 seguito dal Nord-Ovest con 438,0mentre il Nord-Est con 384,5, valore dimezzato rispetto alMezzogiorno, si afferma come la ripartizione dove la burocrazia èrelativamente meno limitante. Quindi, i primi sei posti dellaclassifica regionale sulla burocrazia sono occupati da regioni del Sude delle Isole.“Il Burosauro, nonostante le buone intenzioni di ogni Governo,nazionale o regionale appena insediato – prosegue Matzutzi – da sempreha trovato in Italia l’habitat ideale per sopravvivere e rigenerarsi,anche attraverso l’accrescimento e la moltiplicazione delle competenzedelle Amministrazioni, degli Enti e di ogni pubblico ufficio. A questeproblematiche poi si aggiunge la “burocrazia difensiva”, ovvero lapaura di sbagliare di un funzionario, dirigente o dipendente di fronteall’interpretazione di una norma, che di fatto blocca o rallentatutto”.Solo pochi anni fa, un calcolo dell’Osservatorio sulla burocrazia diConfartigianato, stimò in quasi 31 miliardi di euro il costo dellaburocrazia sopportato dalle imprese italiane, equivalenti a 2 punti diPIL. “Questo peso nel nostro Paese è molto più elevato rispetto alla mediadei Paesi dell’Unione europea – rimarca il Presidente – analisiconfermata anche dai dati di Eurobarometro della Commissione europea,che evidenzia come nel 2017 la complessità delle procedureamministrative sia stata ritenuta un problema nell’attivitàdell’azienda dall’84% degli imprenditori in Italia, oltre venti puntisuperiore al 60% della media Ue”.Sulla complessità degli adempimenti burocratici e la conseguenteincertezza nello svolgimento dell’attività di impresa, pesa l’enormemole di leggi nel nostro Paese. Una ricerca in “Normattiva”, ilportale della legge vigente dell’Istituto Poligrafico e Zecca delloStato, evidenzia che al 6 giugno 2018 sono vigenti 136.987 attinormativi pubblicati negli ultimi cento anni, dal 6 giugno del 1918.A tal proposito va evidenziato come l’Indice Confartigianato dellaBurocrazia mostra una forte correlazione negativa con il PILpro-capite a valori correnti associando un maggiore peso dellaburocrazia alle regioni – fenomeno prevalente in quelle meridionali –con un minore reddito per abitante e generando una spirale diburocrazia e bassa crescita.“Di leggi anti-burocrazia ne esistono anche troppe – concludeMatzutzi - bisogna soltanto applicarle, farle rispettare, controllarnel’effetto e verificare il risultato percepito dalle imprese. Non c’èbisogno di fare nuove leggi, bisogna solo far funzionare quelle cheesistono anche potenziando le competenze e l’“orientamento all’utente”dei funzionari pubblici. Insomma, per abbattere questo mostro bisogna