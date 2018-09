Veleni in aeroporto: Borlotti non diffamò Peralda

Ieri, il giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Sassari, dott.ssa Carmela Serra, nel procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del Borlotti, accogliendo le tesi difensive e prendendo atto della copiosa documentazione prodotta, ha emesso sentenza di non luogo a procedere "perchè il fatto non costituisce reato, trattandosi di legittimo esercizio del diritto di critica".





I fatti risalgono all'agosto del 2016, a seguito della pubblicazione di una lettera aperta di Umberto Borlotti (ex direttore generale della SO.GE.A.AL.) che esprimeva delle perplessità e delle critiche sui modelli di gestione e di riorganizzazione economico finanziaria operate dai suoi successori nella gestione dell'aeroporto di Alghero.Mario Peralda, che era subentrato a Borlotti nella direzione generale dell'aeroporto, ritenne offensivi i toni e le riflessioni contenute nella lettera che era stata pubblicata da diversi organi di informazione e presentò una querela per diffamazione a mezzo stampa per una asserita lesione della sua reputazione.