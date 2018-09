Magliona rilancia su Norma-Zytek alla 64^ Coppa Nissena

Magliona dichiara in vista del prossimo weekend: “Sono curioso di vedere come il prototipo e gli pneumatici si adatteranno al tracciato nisseno, soprattutto al fondo, molto diverso da quello di Erice, e ai tratti più scorrevoli, per i quali dovremo mettere bene a punto la vettura per soffrire meno beccheggio possibile. La gara di Caltanissetta è molto emozionante ed è una di quelle che prediligo. Stiamo ancora analizzando la prova di Erice ma è un bene che ci rituffiamo subito in clima campionato. Sappiamo che cosa dobbiamo fare. Siamo motivati e con la squadra vogliamo continuare a battagliare lì davanti nell'assoluta anche per esaltare un pubblico straordinario come quello siciliano, che ci fa sentire fortemente vicinanza e passione. Una vera e propria marcia in più”.













A pochi giorni dalla riconquista del titolo italiano dei prototipi gruppo E2Sc alla Monte Erice, Omar Magliona ritorna subito in Sicilia per la seconda “finale” del Campionato Italiano Velocità Montagna. Il pilota sardo sarà in gara da venerdì a domenica alla 64^ Coppa Nissena, che sarà anche il secondo appuntamento casalingo consecutivo per la scuderia siciliana CST Sport. A Caltanissetta l'otto volte campione italiano impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica riprenderà il volante della Norma M20 Fc Zytek preparata dal Team Faggioli e gommata Pirelli per proseguire le sfide tricolori di vertice nel CIVM 2018, dove quest'anno già vanta quattro vittorie assolute e cinque podi nei nove round fin qui disputati e occupa il secondo posto della classifica assoluta a mezzo punto dalla vetta. Venerdì pomeriggio a Caltanissetta sono in programma le verifiche sportive e tecniche, mentre sabato lungo i 5450 metri dell'emozionante tracciato nisseno si disputano le prove ufficiali con partenza dalle 9.30. Domenica 23 settembre il clou con gara-1 della 64^ Coppa Nissena dalle 9.00 e gara 2 a seguire.