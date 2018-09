Internazionalizzazione. Opportunità per le imprese sarde al Web Summit di Lisbona

La Regione Sardegna avrà uno spazio al Web Summit di Lisbona, in programma dal 5 all’8 novembre prossimi. Si tratta di una delle più importanti manifestazioni mondiali dedicate all’alta tecnologia. A Lisbona è prevista la partecipazione di 70mila espositori, provenienti da 170 Paesi, e saranno centinaia gli eventi e le iniziative allestite nello spazio dell’Altice Arena alla presenza di 2.600 giornalisti accreditati. L’Assessorato dell’Industria, nell’ambito delle azioni inserite nel Programma triennale per l’internazionalizzazione, ha previsto un sostegno per la partecipazione a Lisbona delle startup innovative e delle imprese del settore ICT della Sardegna. La Regione, oltre a fornire alle aziende gli accrediti per l’ingresso alla fiera per l’intera durata della manifestazione, metterà a disposizione uno stand per incontri e meeting. Sono ammesse a partecipare le startup e le imprese che realizzano un prodotto o un processo innovativo, regolarmente iscritte alle Camere di Commercio, operanti in Sardegna nei settori dell’ICT, Turismo, Cultura e Ambiente, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, Agroindustria, Biomedicina, Aerospazio e Innovazione finanziaria. Le imprese interessate dovranno inviare domanda a industria@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre le ore 12 del 24 settembre 2018, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse per Web Summit Lisbona 2018”. Saranno ammesse al massimo 20 aziende. Per informazioni sulla documentazione richiesta, è possibile consultare il sito web della Regione, nella sezione Bandi e Gare, al link https://goo.gl/8naEKi.