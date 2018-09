Alghero e l'età paleozoica, la storia dei ritrovamenti raccontata dal docente Umberto Nicosia

Venerdì 21 Settembre alle 18.00 - presso il Museo civico Archeologico in via C. Alberto 72, il programma “Alghero per l’Archeologia” presenta uno degli appuntamenti più attesi dedicato ai celebri ritrovamenti dei resti fossili di Torre del Porticciolo. Con la conferenza “Cala Viola – Torre del Porticciolo: la Costa dei Miracoli - prima dei dinosauri, la storia dei ritrovamenti paleontologici nel territorio di Alghero”, il paleontologo Umberto Nicosia, docente presso l’Università di Roma “La Sapienza” ed il Museo Universitario di Scienze della Terra, introdurrà alla straordinaria storia sugli scavi e sugli studi più attuali del rinvenimento nel territorio di Alghero degli esemplari di Pelicosauri, vissuti 290-280 milioni di anni fa e da cui discendono i mammiferi odierni. In tutta Europa sono solo quattro i ritrovamenti documentati e pochi altri nel resto del mondo; una primizia assoluta per Alghero, assolutamente da non perdere.