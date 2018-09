Pedalata di fine estate all'Alguer

Pedalare, una passione che ti tiene in forma, ti libera la mente e ti fa scoprire il territorio in cui abiti. Con questi presupposti, per siglare la conclusione della stagione estiva, tutte le famiglie i ragazzi e gli appassionati sono invitati a partecipare alla "Pedalata di fine estate" lungo la pista ciclabile di Alghero. Si tratta di un'anteprima dell'AlguerFamilyFestival 2018, organizzata dal Comune di Alghero in collaborazione con le associazioni Alghero Bike A.S.D. e FIAB onlus Alghero insieme all'ufficio per le politiche familiari del comune catalano. La pedalata di fine estate s'inserisce tra i progetti dell’Amministrazione AM.BI.CI. – Ampra la Bicicleta en Ciutat e Bike Sharing “PedaliAmo Alghero”







La Riviera del Corallo ha dedicato ampio spazio alla fruizione delle piste ciclabili, che collegano la città arrivando sino alle rinomate spiagge delle Bombarde e Lazaretto. Un sistema di trasporto eco turistico importante che diventa un modo di vivere la città green e salutare, non solo in estate. L'appuntamento è dunque fissato per il 23 settembre con partenza alle ore 9 dal colle del Balaguer. Al termine della pedalata è previsto un piccolo rinfresco e la distribuzione dei gadget per tutti i partecipanti (si raccomanda l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, in particolare dei caschetti di protezione)







Tutti i dettagli dell'evento sono disponibili nella pagina facebook