La provincia di Sassari dimenticata da Pigliaru e Ganau. Duro intervento di Pietrino Fois

Dure parole dell'esponente storico dei riformatori Pietrino Fois, che punta il dito sull'attuale governo, e sui due massimi rappresentanti ,Pigliaru e Ganau. Nella sua nota stampa il rammarico per la gestione funesta del territorio e sopratutto della provincia di Sassari:











"La provincia di Sassari dimenticata dai suoi Presidenti Pigliaru e Ganau: "E' una vergogna che con due persone ai massimi vertici delle istituzioni, presidente della giunta e presidente del consiglio regionale si debba ancora assistere alla chiusura o all' abbandono, la vertenza Ryanair è l ennesima. Assoluta incertezza per il futuro dei lavoratori, per la ricaduta economica, per la programmazione turistica . Tutto chiude, nulla riparte, tutto fermo. Ma tutto sulle spalle degli imprenditori che fanno salti mortali per tenere aperte le aziende .Li sfido a segnalarci una sola cosa che ha creato nuova occupazione con risorse pubbliche programmate da loro e dalla loro maggioranza e andate a buon fine, li sfido.La vertenza Ryanair fondamentale per una regione che deve vivere molto dal turismo e soprattutto dall' allungamento delle stagioni . È al palo, dovrebbe essere una priorità fondamentale, ma è in mano di nessuno. Avete mortificato la Provincia di Sassari, la vostra Provincia!.