Notte europea dei ricercatori, 4° edizione per l'Università di Sassari

Mercoledì 26 settembre alle 11.00, nella sala Milella dell'Università di Sassari in piazza Università 21, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Notte europea dei ricercatori, a cui l'Ateneo aderisce per il quarto anno consecutivo. La Notte europea dei ricercatori, guidata da Frascati Scienza, avrà luogo venerdì 28 settembre a Sassari in piazza Castello e nella settimana della scienza, dal 22 al 29 settembre, coinvolgerà in Italia 34 città per un totale di 400 eventi. Il tema di quest'anno è #BEES - "BE a citizEn sciEntist". La scienza scende in strada, in piazza e nelle scuole. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il Prorettore vicario dell'Università di Sassari, Luca Deidda, il delegato al Trasferimento tecnologico Gabriele Mulas e il delegato alla divulgazione scientifica, Roberto Furesi.