L’assessora Mura a Sassari al XX “Congreso Latino americano de Derecho Romano”

“Non dimentichiamo di essere noi stessi un popolo di emigrati”, ha commentato Mura. “Presso l’Assessorato ha sede anche Consulta Regionale per l’Immigrazione, un’istituzione chiamata ad operare in un momento cruciale per l’accoglienza di cittadini di paesi terzi per motivi umanitari e per la loro integrazione nell’Isola”. “Nella programmazione triennale dei fondi per le organizzazioni dei sardi nella Penisola e all’estero”, ha concluso l’assessora, “ci poniamo come obiettivi specifici la partecipazione dei giovani, l’individuazione di indicatori di qualità dei progetti e il cofinanziamento delle iniziative da parte delle realtà locali. In particolare, con i circoli del Sud America abbiamo avviato dei progetti importanti, come gli scambi di studenti e di esperienze tra l’Università di Cagliari e l’Ateneo argentino di Tucumán”













Intervento, stamane all’Università di Sassari, dell’assessora del Lavoro Virginia Mura, in apertura del XX “Congreso Latinoamericano de Derecho Romano”. Il simposio internazionale, organizzato dal Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano, con la collaborazione del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Associazione di Studi Sociali Latinoamericani presso l’Isprom (Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo), è un’occasione importante per sottolineare i rapporti fra l’Isola e l’America Latina, anche in tema di migrazioni. “È doveroso per ogni giurista rendere omaggio alla ‘grandiosità del diritto romano’”, ha sottolineato la titolare del Lavoro al congresso, che vede la partecipazione di studiose e studiosi di prestigiose Università dell’America Latina, “un elemento unificatore, un impianto normativo che è riuscito ad operare in società profondamente diverse e lontane da quella dove ha avuto origine. Il diritto romano è materia viva, per la capacità, anche oggi, di adattarsi a diverse realtà locali”.“Le cattedre di Diritto Romano in Sud America sono un legame che continua ad unirci. I rapporti con la Sardegna sono saldi in particolare con l’Argentina e il Brasile, grazie ai Circoli dei Sardi all’estero”, ha spiegato Mura. “Con la legge regionale n.7 del 1991 la Regione li ha riconosciuti come realtà per la difesa dell’identità dell’Isola, ma soprattutto per la promozione della cultura sarda e dei suoi prodotti, specie con riguardo alla filiera agroalimentare”. Le prime notizie di presenze sarde all’estero sono del 1824 in Brasile. Del XIX secolo sono i primi flussi verso l’ex colonia portoghese, l’Uruguay, l’Argentina e verso gli Stati Uniti d’America. Il moto migratorio dei sardi assume proporzioni rilevanti nel ‘900. Il lungo periodo che va dalla fine della Prima Guerra Mondiale agli anni Settanta è quello in cui nell’isola si registra una vera e propria migrazione di popolo (solo tra il 1951 e il 1970 emigrano 400 mila sardi su una popolazione di 1milione 200 mila abitanti). In tale contesto la Regione ha inquadrato le prime organizzazioni di sardi all’estero per finanziare prima le attività di assistenza mutualistica e in un secondo momento quelle di promozione dell’immagine della Sardegna. Nel quadro normativo regionale la citata legge n. 7 del ’91 ha istituito una Consulta Regionale per l’Emigrazione, che rappresenta i sardi nel mondo, con presenze massicce, oltre che nella Penisola, in Australia, Spagna, Belgio, Argentina, Brasile, e oggi gli avamposti della nuova emigrazione Tokyo e Londra.