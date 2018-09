Il Festival del Mediterraneo sabato fa tappa a Orosei

Proseguono sabato 22 settembre gli appuntamenti del Festival promosso dall’Associazione Culturale Arte in Musica. Nella chiesa di San Giacomo concerto d’organo del Festival della Baronia con Giulio Gelsomino e la partecipazione del Coro Femminile Urisè



Nuovo appuntamento sabato prossimo, 22 settembre, con il Festival del Mediterraneo, che a Orosei propone una serata inserita nel calendario del Festival della Baronia, gemellato con la XVIII Rassegna Internazionale Organistica in pieno svolgimento ad Alghero, tutto a cura dell’Associazione Arte in Musica. L’evento musicale di sabato si terrà nella chiesa di San Giacomo a partire dalle 20. Protagonisti uno strumento, il prezioso organo a canne, che sarà suonato da Giulio Gelsomino e il coro Urisè. Parteciperanno inoltre Giacomo Vardeu all’organetto e il Coro delle Voci Bianche e Giovanili della Scuola Civica di Orosei.



Il Festival del Mediterraneo 2018 è organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Arte in Musica, con il contributo e il patrocinio della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura e Presidenza del Consiglio), delle Fondazioni “di Sardegna” e “Meta” affiancate dai comuni di Sassari, Alghero, Orosei, Irgoli e Nulvi che hanno aderito al progetto. Al Festival del Mediterraneo partecipano anche le diocesi di Sassari, Alghero-Bosa e Tempio-Ampurias e altre associazioni culturali e musicali. Inoltre, la Rassegna Internazionale Organistica, che vede il Maestro Ugo Spanu nel ruolo di coordinatore artistico, quest’anno è gemellata con il Festival “Healey Willan”, manifestazione organizzata a Chicago e che comprende concerti in tutto il mondo inseriti in un unico cartellone.



Il programma del concerto di sabato prossimo a Orosei comprenderà innanzitutto brani del XVII secolo per organo, eseguiti dal giovane organista sassarese Giulio Gelsomino: di J. J. Froberger la Toccata III, di G. Frescobaldi la Toccata per l’elevazione (dalla “Messa degli Apostoli”), di B. Pasquini Partite sopra la Folia di Spagna, di J. P. Sweelinck il Ballo del Granduca, di S. Scheidt Bergamasca, di P. Bruna Tiento sobre la letania de la Virgen. Il coro femminile Urisè eseguirà musiche popolari della Sardegna e del repertorio sacro e altri brani sempre in sardo. Il Coro delle Voci Bianche e Giovanili della Scuola Civica di Orosei proporrà invece, a cappella, un medley con Belle mama - Tumba - Hallo Django - Janie mama’ e “Viva il vino spumeggiante” di W.A. Mozart. Infine, Giacomo Vardeu all’organetto eseguirà brani tradizionali dei Paesi Baschi



Giovanni Gelsomino è nato a Sassari nel 1990. A 6 anni inizia lo studio del violino. Entra in Conservatorio a 11 anni sotto la guida del professor Angelo Aironi. Dopo la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Sassari, nel 2015 viene ammesso al Triennio Accademico di Organo sempre presso il Conservatorio “Canepa” di Sassari, nella classe del maestro Adriano Falcioni. Ha frequentato Masterclass con gli organisti Gerhard Gnann e Daniel Zaretsky. Il 5 e 6 giugno scorsi è stato tra gli esecutori coinvolti nel progetto “Max Reger, integrale delle Fantasie per organo”, nel quale, per la prima volta in Italia, una classe di conservatorio ha eseguito tutte le Fantasie per organo del compositore tedesco. Attualmente è organista presso la chiesa di San Giuseppe a Sassari.



L'Associazione Culturale Coro femminile Urisè di Orosei si è ufficialmente costituita nel 2011 ma ha iniziato la sua formazione dal 2009. Ne fanno parte solo donne, accomunate dalla passione per la musica tradizionale sarda ma aperte al confronto con altre formazioni musicali. L'Associazione ha circa 20 socie iscritte e la direzione artistica è affidata al maestro Daniela Contu. Il nome del Coro non è altro che il nome di Orosei, chiamato nelle fonti più antiche Urisè.



Il Festival del Mediterraneo 2018, con la direzione artistica del Maestro Antonio Mura, comprende tre eventi: la XVIII Rassegna Internazionale Organistica, con sedici concerti in diversi centri dell’Isola, in agosto il VII Master di alto perfezionamento per strumenti a fiato “Riviera del corallo, e le conferenze-concerto inserite nel progetto “El senyal del Judici” e previste nella fase finale del Festival.