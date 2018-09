Ploaghe. La Pgs pronta per la sfida in seconda categoria, domani la presentazione della squadra

La base per la nuova stagione avverrà venerdì 21 settembre quando presso la sede di Cristo Re verrà presentata la squadra con annessa festa aperta a tutti i sostenitori pronti a tifare la Pgs Ploaghe verso la nuova avventura in seconda categoria.













La Pgs Ploaghe è pronta ad affrontare la sfida della seconda categoria con tante novità tra squadra e dirigenti. Prima di tutto un nuovo mister, Pippo Zani, ex Atalanta e Torres, che davanti ai colori biancoblù si presenta così: "Vorrei vedere lo stadio pieno di tifosi, sono loro che devono dare la carica e noi fare in modo di meritarla". Basso profilo, nessuna dichiarazione altisonante ma calma e ottimismo.Si rifà il trucco in lungo e in largo la Pgs Ploaghe, dalla dirigenza capitanata dal presidente Gianni Serra, ai vice Giuseppe Sini e Maria Giovanna Biddau, al direttore sportivo Agostino Solinas, alla segretaria Mariella Meloni, al cassiere Michele Arras, ai responsabili della prima squadra e settore giovanile, Valentino Pulina e Pier Mario Tedde, arrivando poi ai dirigenti: Luigi Camboni, Gian Michele Chighine, Bruna Malgari, Giovanni Pulina, Nicola Sanna, Angelo Tedde, Fabio Tedde, Antonio Uleri e Salvatore Uleri, chiudendo poi con l'addetto stampa Francesco Fiori.Si rifà il trucco anche la prima squadra, come detto allenata da Pippo Zani, coadiuvato da Gavino Pulina come preparatore atletico, Massimiliano Masala preparatore dei portieri e da Antonio Manghina come fisioterapista.La rosa si compone di ben 13 giocatori locali e si suddivide così: Caneo e Marini portieri, Camboni, Masala (capitano), Pibiri, Pilia, Ruda, Serra G., Solinas e Sotgiu in difesa, Cedrello, Medde, Mezzettieri, Pinna, Pintus, Satta, Serra P., Terranova e Toschi Pilo a centrocampo, con Ara, Busellu, Farina, Meloni e Monni in attacco a completare la squadra.Ma non solo la seconda categoria, la Pgs Ploaghe è attentissima anche al settore giovanile, dove sono tesserati circa 70 bambini, con la scuola calcio per chi muove i primi passi fino alle categorie Micro-Micro, Micro, Mini ed esordienti, con i bimbi nati tra il 2006 e 2010 allenati da figure qualificate, oltre all'offerta formativa che quest'anno comprende anche lo psicologo dello sport, importantissimo per chi si affaccia al mondo del pallone.