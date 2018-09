Ad Alghero la XXV edizione della Rassegna Note di Fine Estate

L’ingresso è libero per tutti i concerti ma si segnala che nel Chiostro di San Francesco, per motivi di sicurezza e capienza, sarà possibile l’ingresso solo fino ad esaurimento posti.













La Rassegna di canto corale "Note di Fine Estate", organizzata dall'Ass. Akademia Cantus et Fidis-Coro Matilde Salvador, giunge quest'anno alla sua 25esima edizione. Un traguardo importante per una associazione culturale, che può vantare la paternità del festival più longevo e mai interrotto di Alghero. Venticinque anni di musica polifonica dal nord al sud dell'Italia, dal Piemonte di Quincinetto (To), alla Sicilia di Giarre (CT), con cori e complessi vocali di alta qualità, riconosciuti in tutta Europa, per offrire al pubblico delle vere esperienze emozionali.Questa edizione che si svolgerà il 21 e 22 settembre nel Chiostro di san Francesco e il 23 settembre nella Cattedrale di santa Maria, riveste un significato importante perché quest’anno ricorre il centenario della nascita della grande compositrice catalana Matilde Salvador, di cui il Coro si è dato il nome, ed è anche il decimo anniversario della morte di Rafael Caria, storico e poeta algherese, molto importante per i legami oggi così forti con la Catalogna, ex corista del Coro Matilde Salvador e colui che volle fortemente l’intitolazione del coro alla compositrice valenciana. Ed è per questo che il M° Paolo Carta, direttore artistico della Rassegna ha scelto un repertorio molto particolare per omaggiare la grande compositrice originaria di Castellón de La Plana e il poeta algherese.Il Coro Matilde Salvador, infatti, nella serata di domenica 23 settembre, che si svolgerà nella Cattedrale di Santa Maria, eseguirà il Cant a la Terra Nativa, composto da Matilde Salvador su un poema di Miquel Duran de Valéncia, un brano per Coro e Orchestra di ottoni, legni e percussioni di grande impatto vocale e musicale; Nadal a l'Alguer, scritto da Matilde Salvador su un poema di Rafael Caria e Badde 'e saligues, homenatge a un bosc de teixos, scritto da Paolo Carta su un poema di Rafael Caria.I ospiti di questa venticinquesima edizione sono espressione delle più diverse sfumature del canto corale: il 21 settembre alle 21, sarà ospite ECCE CORO, da Padova, una formazione corale mista che ha un repertorio che va dal popolare al moderno, passando per lo spiritual, il pop e la musica classica; il 22 settembre alle 21 saranno ospiti da Serdiana il coro giovanile ANGELINCANTO e il Coro NOVA ARMONIA, entrambi diretti dalla Mª Elisabetta Agus e da Alghero LOS MINYONS MEUS, una giovanissima formazione diretta dal M° Franco Cano; il 23 settembre alle 21, la serata conclusiva, nella Cattedrale di Santa Maria, si esibiranno, il Coro SU CIRCANNUEU, una formazione femminile, proveniente da Baunei e Santa Maria Navarrese, diretta dalla Mª Elena Nulchis e il CORO MATILDE SALVADOR di Alghero diretto dal M° Paolo Carta e accompagnato dal Gruppo Orchestrale dell'Akademia Cantus et Fidis.L’organizzazione della XXV Rassegna Note di Fine Estate è resa possibile grazie al supporto del Complesso Monumentale di San Francesco, alla Diocesi Alghero Bosa, all’Institut Valencià de Cultura, al Fondo Vicente Asencio-Matilde Salvador e al contributo di Pani Autoricambi e Tot per la Musica.