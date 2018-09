Tre stilisti sardi alla conquista della “Milano Fashion Week”

La Sardegna della moda femminile alla “Milano Fashion Week”: tre stilisti sardi pronti a conquistare i top buyer provenienti da tutto il Mondo. Sono Adelaide Carta di Guspini, Anna Mattarocci di Cagliari e Silvio Betterelli di Macomer, i protagonisti della moda Made in Sardegna che, da oggi fino a lunedì 24, esporranno le loro creazioni e le loro idee al “White” di Milano, la 4giorni internazionale dedicata al fashion-design che, con oltre 40mila selezionati partecipanti, porrà gli artisti del tessuto a confronto con i più importanti acquirenti del settore. Le borse e borsette in sughero di Adelaide C., le marsine settecentesche e le camicie dalle maniche a kimono della Mattarocci, i leggeri cappottini estivi in cashmere colorato per le fresche serate del nord Europa di Betterelli, sono solo alcune delle proposte che a

Milano, per il secondo anno consecutivo, la Sardegna proporrà alla

vasta platea di acquirenti, grazie alla collaborazione tra Confartigianato Imprese Sardegna e Confexport, che vanta come direttore artistico la talent scout della moda e giornalista Michela Zio.



“Ancora una volta, portiamo nel gotha della moda internazionale l’eccellenza del fashion regionale – commenta Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Sardegna – che avrà la possibilità di presentare le proprie creazioni a una platea di acquirenti così ampia e qualificata”. “WHITE è il più importante salone della moda donna in Italia – sottolinea Mameli – per questo, grazie all’attività svolta dalla nostra Associazione, a livello nazionale e sardo, e grazie alle iniziative che mettono al centro le piccole e medie aziende del settore, anche quelle sarde potranno far conoscere la loro qualità migliaia di compratori, giornalisti e manager”. “La partecipazione di queste imprese – continua – è la riprova del fatto che anche in Sardegna si possa lavorare bene, realizzando produzioni che non temono la concorrenza. E, lo diciamo con orgoglio, i nostri artigiani della moda non sono secondi a nessuno”. Le tre imprese sarde saranno ospiti negli spazi del “Tortona Fashion District”, in via Tortona 31, hub composto da quattro location autonome, nell’area dell’ex Ansaldo, che si sviluppa su una superficie allestita di circa 22.000 mq che ospiterà 562 marchi (375 brand

italiani, 187 esteri) di cui 243 new entry. “Al White gli stilisti artigiani sardi potranno mostrare le loro produzioni e valorizzare tutta la loro creatività - commenta Michela Zio, direttore artistico di ConfExport - questa è una manifestazione molto importante che offre una visibilità eccezionale per un segmento di clientela che è alla ricerca di articoli di altissima gamma e

qualità”



“Siamo soddisfatti dell’esperienza che le nostre imprese hanno avuto lo scorso anno – continua Mameli - per questo, abbiamo lavorato affinché anche in questa edizione potesse esserci, nuovamente, una congrua rappresentanza di nostre realtà artigiane” “Il grande bacino della moda sarda – conclude il Segretario – è come una “perla” da coltivare, valorizzare ed esporre in ogni “mercato” del Mondo. Ci auguriamo che la Regione, come da tempo richiesto da Confartigianato e come già annunciato dall’Assessorato Industria, possa inserire anche le iniziative della moda fra quelle finanziate con gli incentivi per l’export”.





La proposte sarde al “White”.



Nella metropoli meneghina “Adelaide C.”, il brand nato a Guspini nel

2014 dalla visione della giovane fashion designer sarda Adelaide

Carta, componente del Gruppo Giovani di Confartigianato Sardegna,

poterà l’attenzione ai materiali ecologici e vegani, intrecciandosi

alla valorizzazione della cultura della Sardegna, che risalterà nei

dettagli di sughero e nelle stampe tradizionali, interpretate con

lavorazioni all’avanguardia, forme pulite e colori decisi.

Nella nuova collezione Rebirth (Rinascita), è protagonista il sughero

colorato, con colori a contrasto e naturale arricchito da stampe

ispirate alla tradizione tessile sarda.

Nella sua ultima evoluzione si presenta per la stagione Spring/Summer

2019, confermando l’incontro tra qualità artigianale e stile made in

Italy con il rispetto per l’ambiente e la ricchezza culturale della

Sardegna. Rebirth parte da una linea basic, Essential Line, in cui i

dettagli in sughero, firma distintiva del marchio, sono lavorati in

nero. Le due linee Floran, invece, sono caratterizzate dagli

accostamenti di tinte forti e distintive della faux leather sportiva

animal free con sugheri colorati, ottenuti non con la lavorazione

classica che tende ad assorbire i colori ma con una lavorazione

innovativa che, attraverso strati di colore, rende i sugheri matt

(opachi) e saturi. Il sughero è al centro anche della punta di

diamante della nuova collezione, la linea Maughor, in cui il materiale

naturale tipico della Sardegna è arricchito da stampe che si ispirano

ai ricami della tradizionale arte della tessitura sarda, rivisitati

con decisi colori a contrasto.





La stilista cagliaritana Anna Mattarocci, attiva nel settore da oltre

20 anni, presenterà la collezione primavera/estate 2019. Nello stile

che caratterizza il brand, il mood predominante trae ispirazione dal

“military look”. Spiccano i tagli tipici delle marsine settecentesche

e le camicie dalle maniche a kimono tipiche della divisa dei samurai.

Una collezione dallo spirito libero ed eclettico, dove il rigore della

divisa si mescola a gonne e abiti caratterizzati da orli voluminosi.



L’atelier Silvio Betterelli, stilista di Macomer con attività a

Milano, nella cornice di “Tortona 54-White Studio”, proporrà i nuovi

capi ispirati al “Ready to wear italiano”. Quindi cappotti di

finissimo cachemire Loro Piana dai colori sgargianti, lavorati in

double ribattuti a mano, ecopellicce rasate e a pelo lungo, ispirate

ai volumi e alle silouettes delle maschere tradizionali sarde, e

lavorazioni patchwork nei toni dei verdi, viola, bianchi e arancio.