Alghero. "Mamatita festival" e l'invasione di acrobati, giocolieri clown nel cuore della città

Comicità, giocoleria, clowneria, cabaret, acrobazia, fuoco. Dopo l’intensa fase di laboratori a cielo aperto, alla scoperta delle arti di strada e dei vecchi giochi in legno da riciclo, dopo il nuovo, straordinario successo del Circo Paniko, Mamatita Festival invade le piazze di Alghero con straordinari artisti di diversa provenienza. La terza parte della rassegna di teatro di strada e discipline circensi, organizzata da Spazio T per la direzione artistica di Chiara Murru, porta un fine settimana intensissimo e un calendario aggiornato e arricchito di appuntamenti sparsi tra Forte della Maddalena, largo San Francesco, piazza San Michele, piazza del Teatro e piazza Sulis.



Tra i protagonisti del prossimo week end c’è il Clap Clap Circus, compagnia composta grazie all’unione dell’uruguaiana Irene Carrer e dall’argentino Joaquin Caride, che per l’occasione si esibirà in uno straordinario spettacolo di circo contemporaneo, tra acrobazie e altre magie, in una miscela esplosiva che combina la comicità dell’assurdo e la destrezza circense. ClapClap sarà domani alle 21 in Largo San Francesco e sabato alla stessa ora in piazza San Michele.



Completerà il programma di domani un’altra coppia di circensi che si sono detti sì anche nella vita. Arrivano dalla Sardegna con lo spettacolo Saman quelli del Shedan Firetheater, una suggestiva performance di giocoleria con il fuoco che andrà in scena domani alle 22 al Forte della Maddalena. Saman riporta la tenda al centro delle nostre comunità, che si convertono, per una sera, nel centro del rituale fatto di fuochi alchemici, danze apotropaiche, tamburi e maschere. Una sorta di risveglio mistico, affascinante ma alla portata di tutti, anche dei più piccoli.



Doppio appuntamento anche per un altro artista di origini sarde, dalla comicità esilarante e dalle capacità davvero straordinarie. Sabato alle 22 in largo San Francesco e domenica alle 21 in piazza San Michele va in scena Amami!, di McFois. Michele Fois è un pagliaccio che ama la giocoleria e i gelati. Nasce a Torino, ma già dopo un paio di mesi la sua famiglia si trasferisce in Sardegna. In dieci anni si è esibito in festival, sfilate di moda, orfanotrofi, teatri, alberghi di lusso, chapiteaux, programmi televisivi, nightclubs, cattedrali, discoteche, teatri d’opera, ma il suo amore è la “strada pura”. Amami! è la storia di Amelio Pelò, che con il suo baule di cianfrusaglie va in piazza per conquistare un’eventuale anima gemella.



Attesissimo anche l’arrivo del Circo Ramingo, collettivo di artisti di strada che ad Alghero proporrà il Ramingo Street Circus. L’appuntamento è sabato alle 22 in piazza del Teatro e domenica alle 21 in piazza San Michele. Lo spettacolo è un coinvolgente incontro di arti circensi e teatro di strada, il tutto condito da un’alta dose di humor e visual comedy, danza acrobatica aerea, ruota cyr e manipolazione di cappelli.



data la rilevanza dell’evento, la collaborazione degli organi di informazione è particolarmente gradita